Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejne gry za darmo w ramach Amazon Luna (Prime Gaming). Oto ostatnie tytuły w tym roku

Mikołaj Berlik
2025/12/30 09:00
0
0

Cyberpunkowe RPG z kultowej serii prowadzi ostatnią paczkę gier w ramach subskrypcji Amazona.

W przedostatni dzień grudnia Amazon udostępnił finalny zestaw gier przygotowanych na ten miesiąc dla użytkowników usługi Amazon Prime Gaming, działającej obecnie pod nazwą Luna Standard. Najgłośniejszym tytułem w ofercie jest czwarta odsłona kultowej serii cyberpunkowych RPG-ów akcji od Eidos Montreal.

Amazon Luna

Amazon Luna – ostatnie gry na 2025 rok

Najważniejszą pozycją w zestawie jest Deus Ex: Rozłam Ludzkości, czyli kontynuacja losów Adama Jensena w świecie podzielonym przez technologiczną augmentację. Gra oferuje rozbudowaną fabułę osadzoną w realiach cyberpunku, swobodę wyboru stylu rozgrywki oraz nieliniowe podejście do wykonywania misji. Tytuł można przypisać do biblioteki za pośrednictwem Epic Games Store.

Drugą grą w grudniowej paczce jest Dreamscaper — hybryda RPG akcji i roguelike’a. Produkcja opowiada historię Cassidy, bohaterki zmagającej się z depresją. Rozgrywka podzielona jest na dwie warstwy: za dnia rozwijamy relacje i umiejętności postaci, nocą natomiast eksplorujemy senne koszmary, tocząc dynamiczne walki.

GramTV przedstawia:

Zestaw zamyka Living Legends: The Crystal Tear w wersji Collector’s Edition. To klasyczna produkcja typu HOPA, skupiona na eksploracji lokacji i poszukiwaniu ukrytych przedmiotów. Grę można odebrać poprzez aplikację Amazon Games.

Gry w ramach Amazon Prime Gaming udostępniane są zimą o godzinie 19:00 czasu polskiego w dniu publikacji.

Tagi:

promocja
Amazon
promocje
Amazon Prime
subskrypcja
Amazon Luna
Amazon Prime Gaming
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112