Kolejne gry za darmo w ramach Amazon Luna (Prime Gaming). Oto ostatnie tytuły w tym roku

W przedostatni dzień grudnia Amazon udostępnił finalny zestaw gier przygotowanych na ten miesiąc dla użytkowników usługi Amazon Prime Gaming, działającej obecnie pod nazwą Luna Standard. Najgłośniejszym tytułem w ofercie jest czwarta odsłona kultowej serii cyberpunkowych RPG-ów akcji od Eidos Montreal.
Amazon Luna – ostatnie gry na 2025 rok
Najważniejszą pozycją w zestawie jest Deus Ex: Rozłam Ludzkości, czyli kontynuacja losów Adama Jensena w świecie podzielonym przez technologiczną augmentację. Gra oferuje rozbudowaną fabułę osadzoną w realiach cyberpunku, swobodę wyboru stylu rozgrywki oraz nieliniowe podejście do wykonywania misji. Tytuł można przypisać do biblioteki za pośrednictwem Epic Games Store.
