16 lat temu zadebiutowało kryminalne arcydzieło, które zafundowało widzom jeden z najlepszych zwrotów akcji w historii kina

Ten film zachwycił fanów thrillerów i do dziś znajduje się wysoko na liście wszech czasów najlepszych produkcji z tego gatunku.

Minęło już 16 lat od premiery filmu Wyspa tajemnic, a dzieło Martina Scorsese wciąż wywołuje gorące dyskusje wśród widzów. Thriller z Leonardo DiCaprio w roli głównej zapisał się w historii kina jako jedna z najbardziej niejednoznacznych i analizowanych historii, której zakończenie do dziś pozostaje otwarte na interpretacje. Wyspa tajemnic – minęło 16 lat od premiery jednego z najlepszych thrillerów w historii Film zadebiutował 19 lutego 2010 roku i był adaptacją powieści Dennisa Lehane’a. Akcja została osadzona w latach pięćdziesiątych i opowiada o śledztwie prowadzonym przez federalnego szeryfa Edwarda Teddy’ego Danielsa, który wraz ze swoim partnerem przybywa do odizolowanego szpitala psychiatrycznego na wyspie Ashecliffe. Z czasem prowadzone dochodzenie zaczyna odsłaniać coraz mroczniejsze tajemnice, a atmosfera niepokoju i paranoi narasta z każdą kolejną sceną.

Punktem zwrotnym historii jest ujawnienie prawdziwej tożsamości głównego bohatera. Teddy okazuje się Andrew Laedisem, pacjentem szpitala, cierpiącym na poważne urojenia. Tragiczna przeszłość, w której jego żona zabiła ich dzieci, a on sam odebrał życie jej, doprowadziła go do załamania psychicznego. Lekarze pozwalają mu odgrywać stworzoną przez niego fantazję w nadziei na odzyskanie świadomości, jednak stawką porażki jest lobotomia, ostateczne i nieodwracalne rozwiązanie.

To właśnie finał filmu sprawił, że Wyspa tajemnic na stałe zapisała się w historii kina. W ostatniej scenie bohater rozmawia z doktorem Sheehanem i zdaje się ponownie pogrążać w swojej iluzji. Chwilę później wypowiada zdanie, które do dziś dzieli widzów na całym świecie. Pyta, co jest gorsze, życie jako potwór czy śmierć jako dobry człowiek. Słowa te otwierają pole do interpretacji i rodzą pytanie, czy Andrew naprawdę wrócił do urojeń, czy też świadomie wybrał swój los. Wielu widzów uważa, że bohater odzyskał świadomość i celowo zdecydował się na lobotomię, aby uniknąć życia z poczuciem winy oraz ryzyka ponownego skrzywdzenia innych. Inni są przekonani, że jego umysł ponownie uciekł w iluzję. Film nie daje jednoznacznej odpowiedzi, pozostawiając widza z niepokojem i koniecznością własnej interpretacji. Choć od premiery minęło już szesnaście lat, thriller Scorsese wciąż budzi emocje i pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych filmów swojego gatunku. Niejednoznaczne zakończenie, znakomite kreacje aktorskie oraz gęsta atmosfera sprawiają, że Wyspa tajemnic nadal pozostaje dziełem, do którego widzowie chętnie wracają, próbując raz jeszcze odkryć prawdę ukrytą za ostatnią sceną.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.