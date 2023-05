Kolejne czyszczenie biblioteki Xbox Game Pass. Z usługi znikną wkrótce 4 gry

Z końcem kwietnia z Xbox Game Pass usunięto pięć gier. Subskrybenci Microsoftu muszą jednak przygotować się na kolejne czyszczenie biblioteki. Na oficjalnej stronie usługi w zakładce „Znikające wkrótce” pojawiła się bowiem lista tytułów, które znikną wkrótce z oferty abonamentu amerykańskiej firmy. Okazuje się, że w połowie bieżącego miesiąca klienci giganta z Redmond stracą dostęp do czterech produkcji.



Na liście gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, czyli kontynuacja Danganronpa: Trigger Happy Havoc. To jednak nie koniec, ponieważ zbonenci Microsoftu w połowie maja pożegnają się również z My Friend Pedro – platformową grą akcji, w której główny bohater na rozkaz banana eliminuje każdego, kto stanie na jego drodze.



Jak wspomnieliśmy wyżej, w połowie bieżącego miesiąca z biblioteki Xbox Game Pass zostaną usunięte łącznie cztery gry. Pełną listę produkcji zaplanowanych do usunięcia z usługi Microsoftu w ciągu najbliższych dwóch tygodni znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (maj 2023):