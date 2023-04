Xbox Game Pass straci jutro 5 gier. Ostatnia szansa na ogranie uznanych tytułów

Już w przyszłym tygodniu na rynku oraz w Xbox Game Pass zadebiutuje Redfall. Niestety mamy również złe wieści dla klientów Microsoftu. Koniec miesiąca to czas, w którym z biblioteki usługi amerykańskiej firmy regularnie usuwane są wybrane produkcje. Nie inaczej jest także tym razem. Jutro – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – abonenci giganta z Redmond będą musieli bowiem pożegnać się z pięcioma tytułami.



Wśród gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass wraz z końcem kwietnia znajdziemy m.in. Tetris Effect: Conntected, czyli rozszerzoną wersję wydanego w 2018 roku Tetris Effect. Abonenci Microsoftu już jutro będą musieli pożegnać się także z grą Dragon Quest Builders 2, która spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, co potwierdza średnia ocen na Metacritic.



Jak wspomnieliśmy wyżej, już jutro – 30 kwietnia – z Xbox Game Pass zniknie aż pięć gier. Pełną listę tytułów oznaczonych do usunięcia z usługi Microsoftu wraz z końcem bieżącego miesiąca znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (kwiecień 2023):