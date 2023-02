Kolejne czyszczenie biblioteki Xbox Game Pass. Wkrótce z usługi zniknie 7 gier

Już kilka godzin temu przypominaliśmy, że z Xbox Game Pass zniknie dzisiaj sześć gier. Okazuje się jednak, że to nie koniec złych wiadomości dla abonentów Microsoftu. Z końcem bieżącego miesiąca usługa amerykańskiej zostanie bowiem uszczuplona o kolejne produkcje. Z informacji, które pojawiły się na oficjalnej stronie marki Xbox, wynika, że subskrybenci giganta z Redmond pożegnają się niebawem z siedmioma tytułami.



Wśród gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass znajdziemy m.in. Obcy: Izolacja – klimatyczny pierwszoosobowy survival horror od studia Creative Assembly, w którym wcielamy się w córkę Ellen Ripley. Jeśli zastanawiacie się, czy warto sprawdzić wspomnianą produkcję, to w podjęciu dobrej decyzji być może pomoże Wam nasza recenzja.



Ponadto z końcem lutego z usługi zniknie również Octopath Traveler, czyli jRPG od Silicon Studio Corporation, które na swoim koncie ma takie tytuły jak Bravely Default: Flying Fairy oraz Bravely Second: End Layer. Miłośników japońskich klimatów z pewnością zasmuci również fakt, że z Xbox Game Pass zniknie niebawem także Lightning Returns: Final Fantasy XIII.



Jak wspomnieliśmy wyżej, z końcem bieżącego miesiąca z usługi Microsoftu zniknie siedem produkcji. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z Xbox Game Pass w lutym znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (luty 2023):