Xbox Game Pass straci dziś 6 gier. Sprawdźcie, jakie produkcję opuszczą usługę

Jeszcze w tym tygodniu w Xbox Game Pass pojawią się takie tytuły jak Cities: Skylines – Remastered oraz Shadow Warrior 3: Definitive Edition. Niestety – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – usługa Microsoftu zostanie dziś uszczuplona o kolejne produkcje. Z końcem dzisiejszego dnia abonenci amerykańskiej firmy stracą dostęp do sześciu tytułów, w tym m.in. do wydanej w zeszłym roku wyłącznie na konsolach Xbox One i Xbox Series X/S gry CrossfireX.



Oprócz wspomnianej wyżej produkcji z Xbox Game Pass zniknie także Skul: The Hero Slayer – dwuwymiarowa platformówka w stylu roguelite, która spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów. Abonenci usługi Microsoftu stracą też dostęp do interesującego Besiege, które pozwala od podstaw konstruować machiny oblężnicze i niszczyć przeciwne fortyfikacje.



Jak wspomnieliśmy wyżej, z Xbox Game Pass zniknie dzisiaj łącznie sześć produkcji. Pełną listę gier zaplanowanych do usunięcia z usługi Microsoftu znajdziecie poniżej.

Gry usuwane z Xbox Game Pass (luty 2023):