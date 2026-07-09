Kolejne 2 gry do odebrania w Amazon Luna. Prime Gaming oferuje świetnie ocenione tytuły

Still There to przygodowa gra psychologiczna od GhostShark, w której trafiamy na odizolowaną kosmiczną latarnię Bento. Produkcja łączy klimat science fiction, techniczne zagadki, rozmowy z osobliwą sztuczną inteligencją i historię skupioną na żałobie oraz ucieczce od przeszłości. Na graczy czeka więc raczej kameralna, narracyjna przygoda niż dynamiczna akcja. Steam opisuje grę jako psychologiczną przygodówkę o żałobie, łamigłówkach i czarnym humorze. Tytuł może pochwalić się 87% pozytywnych opinii na Steam.
GramTV przedstawia:
Drugą nowością jest Regular Factory: Escape Room od mc2games. To klasyczna produkcja logiczna w formule escape roomu, w której gracz bada tajemniczą fabrykę i próbuje odkryć, co tak naprawdę jest w niej wytwarzane. Rozgrywka opiera się na eksploracji pomieszczeń, szukaniu ukrytych przedmiotów, rozwiązywaniu zagadek oraz łączeniu wskazówek w całość. Według opisu na Steamie tytuł stawia na eksplorację sekretnej fabryki i rozwiązywanie łamigłówek. Produkcja ma aż 91% pozytywnych recenzji od użytkowników Steam.
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