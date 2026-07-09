Kolejne 2 gry do odebrania w Amazon Luna. Prime Gaming oferuje świetnie ocenione tytuły

Następna porcja gier w ramach abonamentu Amazona.

Amazon Luna rozszerza dzisiaj swoją lipcową ofertę o dwie kolejne produkcje. Od 9 lipca użytkownicy mogą sięgnąć po Still There oraz Regular Factory: Escape Room, które zgodnie z oficjalną rozpiską Amazonu będzie można przypisać do swojego konta GOG.

Still There to przygodowa gra psychologiczna od GhostShark, w której trafiamy na odizolowaną kosmiczną latarnię Bento. Produkcja łączy klimat science fiction, techniczne zagadki, rozmowy z osobliwą sztuczną inteligencją i historię skupioną na żałobie oraz ucieczce od przeszłości. Na graczy czeka więc raczej kameralna, narracyjna przygoda niż dynamiczna akcja. Steam opisuje grę jako psychologiczną przygodówkę o żałobie, łamigłówkach i czarnym humorze. Tytuł może pochwalić się 87% pozytywnych opinii na Steam.

GramTV przedstawia:

Drugą nowością jest Regular Factory: Escape Room od mc2games. To klasyczna produkcja logiczna w formule escape roomu, w której gracz bada tajemniczą fabrykę i próbuje odkryć, co tak naprawdę jest w niej wytwarzane. Rozgrywka opiera się na eksploracji pomieszczeń, szukaniu ukrytych przedmiotów, rozwiązywaniu zagadek oraz łączeniu wskazówek w całość. Według opisu na Steamie tytuł stawia na eksplorację sekretnej fabryki i rozwiązywanie łamigłówek. Produkcja ma aż 91% pozytywnych recenzji od użytkowników Steam. Amazon Luna – darmowe gry w lipcu 2026 Już dostępne - CyClones (GOG)

Już dostępne - LoneStar (Epic Games Store)

Już dostępne - Symphony of War: The Nephilim Saga (Epic Games Store)

Od dzisiaj - Still There (GOG)

Od dzisiaj - Regular Factory: Escape Room (GOG)

16 lipca - Poly Vita (Legacy Games)

16 lipca - Framed Collection (GOG)

16 lipca - Escape Academy (Epic Games Store)

23 lipca - In Sound Mind (Amazon Games App)

23 lipca - Mystic Academy: Escape (GOG)

30 lipca - Zoria: Age of Shattering (GOG)

30 lipca - Weakless (GOG)

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.