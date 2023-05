Kolejna zmiana w PS Plus Extra na maj. Sony usunęło następną grę z listy

W minioną środę Sony podało oficjalną rozpiskę gier, które trafią do PlayStation Plus Extra i Premium w maju. Subskrybenci będą mogli sprawdzić nowe tytuły już 16 maja, ale od momentu ogłoszenia listy, doszło w niej do pewnych modyfikacji. Najpierw japońska firma zdecydowała się na usunięcie z zestawienia Story of Seasons: Friends of Mineral Town. Tym samym lista 23 gier zaplanowanych na bieżący miesiąc skurczyła się o jedną pozycję. I chociaż ten tytuł powrócił już do rozpiski, to Sony usunęło inną z podanych produkcji.

Kolejna gra z PlayStation Plus Extra na maj została usunięta przez Sony

Bez żadnych wyjaśnień Japończycy przywrócili Story of Seasons: Friends of Mineral Town na oficjalną listę gier PlayStation Plus Extra i Premium na maj. Ale Sony najwyraźniej ma problem z ustaleniem ostatecznej rozpiski gier i z listy zniknął Soundfall.