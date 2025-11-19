Tales of Berseria powraca. Bandai Namco zapowiada remaster i prezentuje zwiastun

Tales of Berseria Remastered zostało zapowiedziane. Z tej okazji Bandai Namco zaprezentowało zwiastun oraz podało datę premiery wraz z ceną poszczególnych edycji gry.

Bandai Namco oraz studio D.A.G oficjalnie zapowiedzieli Tales of Berseria Remastered, które trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz na PC (Steam). Odświeżona wersja klasycznego jRPG-a z 2016 roku trafi do sprzedaży 26 lutego 2026 roku w Japonii, a dzień później na całym świecie.

Tales of Berseria Remastered będzie dostępne w dwóch edycjach: Standard Edition i Deluxe Edition. Do każdej z nich gracze otrzymają bonus o ile zdecydują się na zakup przedpremierowy. Tak przedstawia się zawartość poszczególnych edycji: