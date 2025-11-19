Tales of Berseria powraca. Bandai Namco zapowiada remaster i prezentuje zwiastun

Tales of Berseria Remastered zostało zapowiedziane. Z tej okazji Bandai Namco zaprezentowało zwiastun oraz podało datę premiery wraz z ceną poszczególnych edycji gry.
Bandai Namco oraz studio D.A.G oficjalnie zapowiedzieli Tales of Berseria Remastered, które trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz na PC (Steam). Odświeżona wersja klasycznego jRPG-a z 2016 roku trafi do sprzedaży 26 lutego 2026 roku w Japonii, a dzień później na całym świecie.
Tales of Berseria Remastered będzie dostępne w dwóch edycjach: Standard Edition i Deluxe Edition. Do każdej z nich gracze otrzymają bonus o ile zdecydują się na zakup przedpremierowy. Tak przedstawia się zawartość poszczególnych edycji:
Standard Edition w cenie 39,99 euro:
Pełna wersja gry
Ewentualnie bonus przedsprzedażowy w postaci Super Adventuring Assistance Set, zawierający:
Apple Gel (x10)
Peach Gel (x10)
Life Bottle (x10)
Panacea Bottle (x10)
Deluxe Edition w cenie 59,99 euro:
Pełna wersja gry
Battle Background Music Pack
Cyfrowy artbook i ścieżka dźwiękowa
Super Growth Support Herb Set
Ewentualnie bonus przedsprzedażowy w postaci Super Adventuring Assistance Set
Oficjalny opis gry informuje:
Tales of Berseria Remastered to odświeżona wersja uznanej odsłony serii Tales Of, wzbogacona o ulepszoną oprawę graficzną i zoptymalizowaną rozgrywkę. Gracze ponownie wyruszą w podróż po archipelagu królestwa Midgand, podążając za Velvet, młodą kobietą naznaczoną tragiczną zdradą i dążącą do zemsty. W wyprawie towarzyszy jej grupa barwnych i niepokornych kompanów.
Historia opowiada o konflikcie serca i rozumu. Velvet zmuszona jest stawać przed moralnymi wyborami, podczas gdy świat pogrąża się w systemie chłodnego ładu. Gracze mogą dowolnie dobierać Artes (style walki) i tworzyć złożone kombinacje ataków. Zdobywanie Dusz przeciwników pozwoli odblokować potężne sekwencje ofensywne. Remaster wprowadzi liczne udogodnienia, m.in. znaczniki celów i możliwość wyłączania losowych starć. Powróci również Grade Shop, dostępny od początku rozgrywki. W wydaniu remasterowanym znajdzie się wiele dodatków znanych z wersji z 2016 roku, w tym kostiumy inspirowane poprzednimi odsłonami serii Tales Of oraz inne przydatne elementy ekwipunku.