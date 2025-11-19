Zaloguj się lub Zarejestruj

Tales of Berseria powraca. Bandai Namco zapowiada remaster i prezentuje zwiastun

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/19 18:20
Tales of Berseria Remastered zostało zapowiedziane. Z tej okazji Bandai Namco zaprezentowało zwiastun oraz podało datę premiery wraz z ceną poszczególnych edycji gry.

Bandai Namco oraz studio D.A.G oficjalnie zapowiedzieli Tales of Berseria Remastered, które trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch oraz na PC (Steam). Odświeżona wersja klasycznego jRPG-a z 2016 roku trafi do sprzedaży 26 lutego 2026 roku w Japonii, a dzień później na całym świecie.

Tales of Berseria
Tales of Berseria

Zapowiedziano Tales of Berseria Remastered

Tales of Berseria Remastered będzie dostępne w dwóch edycjach: Standard Edition i Deluxe Edition. Do każdej z nich gracze otrzymają bonus o ile zdecydują się na zakup przedpremierowy. Tak przedstawia się zawartość poszczególnych edycji:

Standard Edition w cenie 39,99 euro:

  • Pełna wersja gry

Ewentualnie bonus przedsprzedażowy w postaci Super Adventuring Assistance Set, zawierający:

  • Apple Gel (x10)
  • Peach Gel (x10)
  • Life Bottle (x10)
  • Panacea Bottle (x10)

Deluxe Edition w cenie 59,99 euro:

  • Pełna wersja gry
  • Battle Background Music Pack
  • Cyfrowy artbook i ścieżka dźwiękowa
  • Super Growth Support Herb Set
  • Ewentualnie bonus przedsprzedażowy w postaci Super Adventuring Assistance Set

Oficjalny opis gry informuje:

Tales of Berseria Remastered to odświeżona wersja uznanej odsłony serii Tales Of, wzbogacona o ulepszoną oprawę graficzną i zoptymalizowaną rozgrywkę. Gracze ponownie wyruszą w podróż po archipelagu królestwa Midgand, podążając za Velvet, młodą kobietą naznaczoną tragiczną zdradą i dążącą do zemsty. W wyprawie towarzyszy jej grupa barwnych i niepokornych kompanów.

Historia opowiada o konflikcie serca i rozumu. Velvet zmuszona jest stawać przed moralnymi wyborami, podczas gdy świat pogrąża się w systemie chłodnego ładu. Gracze mogą dowolnie dobierać Artes (style walki) i tworzyć złożone kombinacje ataków. Zdobywanie Dusz przeciwników pozwoli odblokować potężne sekwencje ofensywne. Remaster wprowadzi liczne udogodnienia, m.in. znaczniki celów i możliwość wyłączania losowych starć. Powróci również Grade Shop, dostępny od początku rozgrywki. W wydaniu remasterowanym znajdzie się wiele dodatków znanych z wersji z 2016 roku, w tym kostiumy inspirowane poprzednimi odsłonami serii Tales Of oraz inne przydatne elementy ekwipunku.

Źródło:https://www.gematsu.com/2025/11/tales-of-berseria-remastered-announced-for-ps5-xbox-series-switch-and-pc

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:24

To się nazywa fanservice. I podobnie jak w wypadku Stellar Blade jeżeli go przeżyjesz to znajdziesz dobra grę pod spodem.

Sama bohaterka ma tragiczna historię. Wiele osób uznaje ten tytuł za jeden z lepszych w serii Tales of. 

Osobiście polecam grać na wyższym poziomie trudności bo na normalnym jest za łatwo. 

Tak patrząc - dokładnie tak tę grę pamiętam. Nie wiem jaki jest sens remasera.

Grze
Gramowicz
Dzisiaj 18:50

Kiedyś na mnie to działało, teraz mnie to "rozwala".

Rozwala mnie, jak widzę rycerki i bojowniczki o lepszą przyszłość z cyckami i pępkiem na wierzchu.

A najlepiej jak są grafiki w stylu Frazetty - laska na śniegu, w zamieci, w miniówce i z cyckami przykrytymi bikini. Obok woj zabójca - zaje***y stalą od stóp do głów, w skórach i futrach.

Ja wiem, że osoby homosapiens sapiens z chromosomami XX mają więcej tłuszczu pod skórą, ale jest  jakaś granica załapania grypy jednak...

I proszę się nie podniecać. Moja wypowiedź ma charakter żartobliwy...

---

Just make it exist first. You make it good later.




