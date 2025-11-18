Czy Activision ignoruje rzeczywistość? Black Ops 7 zbiera fatalne recenzje, a twórcy chwalą odbiór gry

Słaba premiera Black Ops 7 nie przeszkadza Activision w przekonywaniu, że gra została świetnie odebrana.
Premiera Call of Duty: Black Ops 7 wywołała spore zamieszanie, ale nie w sposób, którego Activision mogło oczekiwać. Najnowsza odsłona serii zebrała wyjątkowo słabe oceny na Steamie i Metacritic, a negatywne komentarze dotyczą przede wszystkim kooperacyjnej kampanii. Mimo to wydawca utrzymuje, że gra została przyjęta „wspaniale”.
Call of Duty: Black Ops 7 – reakcje graczy a narracja Activision
Średnia ocen Call of Duty: Black Ops 7 na Steamie spadła do 42%, co czyni ją jedną z najgorzej ocenianych premier w historii marki. Na Metacritic tytuł również nie poradził sobie najlepiej – gracze wystawili grze średnią 1,7/10. Najostrzej krytykowana jest kooperacyjna kampania, która według wielu fanów odstaje jakościowo od wcześniejszych odsłon.
W tym samym czasie Activision opublikowało komunikat, w którym gratuluje Treyarch „niesamowitego Black Ops 7” i podkreśla „wspaniałe przyjęcie jakości i głębi gameplayu”. Wydawca nie odniósł się jednak w żadnym stopniu do rekordowo niskich ocen ani skali krytyki, która dominuje wśród społeczności.
Zastanawiający jest również fakt, że Activision, w przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii, nie pochwaliło się wynikami liczby graczy z pierwszego weekendu. W zeszłym roku Black Ops 6 otrzymało komunikat o „największym weekendzie otwarcia w historii marki”. Tym razem firma milczy, co może sugerować, że rezultaty są dalekie od oczekiwanych.
