Czy Activision ignoruje rzeczywistość? Black Ops 7 zbiera fatalne recenzje, a twórcy chwalą odbiór gry

Premiera Call of Duty: Black Ops 7 wywołała spore zamieszanie, ale nie w sposób, którego Activision mogło oczekiwać. Najnowsza odsłona serii zebrała wyjątkowo słabe oceny na Steamie i Metacritic, a negatywne komentarze dotyczą przede wszystkim kooperacyjnej kampanii. Mimo to wydawca utrzymuje, że gra została przyjęta „wspaniale”.

Call of Duty: Black Ops 7 – reakcje graczy a narracja Activision

Średnia ocen Call of Duty: Black Ops 7 na Steamie spadła do 42%, co czyni ją jedną z najgorzej ocenianych premier w historii marki. Na Metacritic tytuł również nie poradził sobie najlepiej – gracze wystawili grze średnią 1,7/10. Najostrzej krytykowana jest kooperacyjna kampania, która według wielu fanów odstaje jakościowo od wcześniejszych odsłon.