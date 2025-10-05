Kolejna odsłona tego uwielbianego horroru została opóźniona tuż po tym, jak została ogłoszona

Widzowie będą musieli uzbroić się w nieco więcej cierpliwości. Kilka tygodni więcej.

Kilka tygodni temu informowaliśmy, że Paramount Pictures oficjalnie ogłosiło trzecią część Cichego miejsca, która miała zwieńczyć trylogię Johna Krasinskiego. Teraz jednak okazuje się, że widzowie będą musieli uzbroić się w nieco więcej cierpliwości – film został przesunięty. Paramount przesuwa Ciche miejsce 3 Jak podaje samo studio, Ciche miejsce: Część III zadebiutuje nie 9 lipca 2027 roku, a 30 lipca 2027 roku. Choć trzytygodniowe opóźnienie nie wydaje się znaczące, wskazuje, że projekt raczej nie należy do najważniejszych pozycji w kalendarzu Paramount.

Film ma stanowić finał trylogii, rozpoczętej w 2018 roku. Oryginał okazał się fenomenem kulturowym, łącząc pomysłowe wykorzystanie ciszy z emocjonalną historią rodziny Abbottów, co przyniosło mu świetne recenzje i ponad 340 milionów dolarów wpływów przy budżecie 17 milionów. Kontynuacja z 2021 roku również była sukcesem, choć nieco mniejszym – zarówno pod względem ocen, jak i box office’u. Najnowszy prequel, Ciche miejsce: Dzień pierwszy, mimo imponującego otwarcia, kontynuował ten spadkowy trend.

Szczegóły fabuły trzeciej części pozostają tajemnicą, ale oczekuje się, że film bezpośrednio podejmie wątki po wydarzeniach z Cichego miejsca II, gdy Regan Abbott (Millicent Simmonds) odkryła sposób na walkę z obcymi dzięki dźwiękowemu sprzężeniu zwrotnemu z jej aparatu słuchowego. W obsadzie prawdopodobnie ponownie zobaczymy Emily Blunt i Noah Jupe’a, a za kamerą stanie sam John Krasinski. Dłuższy odstęp między drugą a trzecią częścią — aż sześć lat — może jednak wyjść serii na dobre. Krasinski ma więcej czasu na dopracowanie scenariusza i zamknięcie historii w sposób, który godnie pożegna rodzinę Abbottów. Czekamy na więcej szczegółów.

Jakub Piwoński






