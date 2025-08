Ciii... Ciche miejsce 3 nakręci aktor z Biura

I to jedyny możliwy wybór.

Jeśli 28 dni później wróciło z takim impetem w trzecim filmie, to dlaczego nie może powstać kolejne Ciche miejsce? Trzecia odsłona postapokaliptycznego horroru powstanie i co ważne, film nakręci jedyny, możliwy reżyser.

Niech nie myli was numer przy tytule, bo tak naprawdę mamy do czynienia już z czwartym filmem. Ostatni film to prequel Ciche miejsce: Dzień pierwszy z ubiegłego roku. Ten film tworzył jednak Michael Sarnoski, za dwa poprzednie odpowiada już John Krasinski, który wraca na stołek reżyserski.