Kolejna nowość w Xbox Game Pass już od dzisiaj. Zarządzamy w niej parkiem rozrywki

Mikołaj Berlik
2026/04/09 12:00
Planet Coaster 2 dostępny w usłudze Microsoftu.

Świetne wieści dla fanów strategii i "tycoonów". Zgodnie z wcześniejszymi ogłoszeniami, od dzisiaj, 9 kwietnia, biblioteka Xbox Game Pass powiększyła się o głośną nowość od studia Frontier Developments.

Planet Coaster 2 – informacje o grze

Planet Coaster 2 – to kontynuacja niezwykle popularnego symulatora parku rozrywki zadebiutowała w abonamencie, oferując graczom znacznie więcej możliwości niż pierwowzór. Największą nowością są parki wodne – teraz, obok ekstremalnych roller coasterów, możemy projektować baseny, zjeżdżalnie i leniwe rzeki.

Zrób furorę dzięki Planet Coaster 2 – kontynuacji najlepszego na świecie symulatora parków rozrywki z kolejkami górskimi!

Osiągnij nowy poziom kreatywności, zarządzania i dzielenia się, budując parki rozrywki swoich marzeń, łącząc w nich niesamowite atrakcje wodne i kolejki górskie, by zachwycić i dostarczyć emocji odwiedzającym.

Zanurz się w tej przygodzie już teraz!

Rozwiń swoją wyobraźnię:

Ulepszone narzędzia do budowania i wytyczania ścieżek pozwalają tworzyć spektakularne, realistyczne parki rozrywki wraz z rozległymi placami. Zostaw swój ślad na świecie, kształtując teren i wypełniając park oszałamiającymi basenami oraz ekscytującymi atrakcjami. Nigdy wcześniej nie było łatwiej zrealizować swój wymarzony park.

Planet Coaster 2 jest dostępna na Xbox Series X|S, PC, a także w chmurze poprzez Xbox Cloud Gaming.

Jak to zwykle bywa w połowie miesiąca, Microsoft rotuje tytuły. Jeśli planowaliście przejść któryś z poniższych hitów, macie na to czas tylko do 15 kwietnia:

  • Grand Theft Auto 5
  • Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
  • Ashen
  • Terra Invicta
  • My Little Pony: Przygoda w Zatoce Zephyr

