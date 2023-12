Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Znów świetna oferta

Niezależnie od tego, czy dziś świętujecie czy też nie, Epic Games nie zamierza przerywać własnego świętowania. Z tej okazji dziś możecie odbierać już siódmą z łącznie kilkunastu produkcji, które są rozdawane codziennie w sklepie Epic Games Store, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. W sumie firma ma rozdać aż siedemnaście gier całkowicie za darmo.

Na dodanie produkcji do swojej biblioteki w Epic Games Store macie dokładnie 24 godziny – jutro o 17:00 czekać będzie na Was kolejny prezent.

The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition zapewnia najlepsze wrażenia z nagradzanej gry RPG od Obsidian Entertainment i Private Division. To zremasterowane dzieło jest zdecydowanie najlepszą wersją The Outer Worlds, która obejmuje podstawową grę wraz ze wszystkimi dodatkami.