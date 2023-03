Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Gracze PC otrzymają dziś nowy prezent

Dzisiaj czwartek, a to oznacza kolejny prezent od Epic Games. Podobnie jak w zeszłym tygodniu, tak i tym razem zainteresowani będą mogli bez dodatkowych kosztów pobrać jedną produkcję. Zgodnie z zapowiedziami gracze PC otrzymają dziś Call of the Sea – pierwszoosobową grę przygodową od niezależnego studia Out of the Blue, której akcja rozgrywa się w 1934 roku w odległej części Południowego Pacyfiku. Call of the Sea odbierzecie w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gry do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezencie z ubiegłego tygodnia, który będzie dostępny jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu Epic Games Store także zaoferował użytkownikom komputerów osobistych jedną produkcję w postaci Rise of Industry.