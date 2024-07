Kolejna gra za darmo na Steam. W prezencie ciekawy tytuł w klimatach tech-noir

Zimna wojna nigdy się nie skończyła. Od 150 lat obydwie strony wykorzystują technologię manipulacji czasem, by obserwować i kontrować każdy ruch wroga. Teraz ten kruchy stan rzeczy zbliża się do punktu krytycznego – anonimowy atak nuklearny sprowadzi na świat chaos. Obydwie strony wysyłają swoich agentów do przeszłości, by dowiedzieć się, kto stoi za atakiem i jak go cofnąć. Jeśli zawiodą, świat bezpowrotnie obróci się w pył – czytamy w opisie gry na Steam.