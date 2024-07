Premierowa gra za darmo na Steam. Dzisiejsza nowość dostępna w prezencie przez krótki czas

I to się nazywa miła niespodzianka. Dzisiaj swoją premierę ma gra Cakey's Twisted Bakery, czyli przygodowa gra akcji w klimacie Five Nights at Freddy's. Studio TinyMindz zdecydowało się na nietypową promocję swojego tytułu i przez parę najbliższych dni ich produkcję można zgarnąć na Steam całkowicie za darmo. Oferta jest więc ograniczona czasowo, więc warto się pośpieszyć i przypisać Cakey's Twisted Bakery całkowicie za darmo do swojego konta na platformie Valve. Gra została wyceniona na 45,49 zł i właśnie taka cena będzie obowiązywać od przyszłego tygodnia.

Możesz upiec ciasto lub umrzeć w Cakey's Bakery, gdzie ludzkie dzieci są sekretnym składnikiem pysznych wypieków dziwnych potworów. Znajdź przepis na przetrwanie, aby uciec z piekarni nie dać się złapać jej słodkiej oraz przerażającej załogi! Znajdź swojego młodszego brata George'a, który zaginął gdzieś w piekarni. Aby go uratować, musisz stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą Cakey i jego słodkie towarzyszki: Frostina i Candy Bane. Zbierz składniki, aby upiec idealne ciasto zniszczenia, które możesz wykorzystać przeciwko wędrującym piekarzom. Ale bądź ostrożny! To nie będzie spacer po parku. Jeden zły krok, a znajdziesz się jako składnik kolejnego dania potwornego posiłku. Ukrywaj się i przekradaj przez wiele ciemnych pomieszczeń, aby odblokować drogę do domu.

Cakey's Twisted Bakery na premierę za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Cakey's Twisted Bakery na Steam, to udajcie się pod ten adres. Kliknijcie w „Dodaj do konta” i postępujcie zgodnie z dalszymi instrukcjami wyświetlającymi się na ekranie, aby sfinalizować bezpłatną transakcję. Okazja trwa tylko do 7 lipca do godziny 14:00, więc warto się pośpieszyć z odebraniem prezentu.