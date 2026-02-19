Czekasz na DLC do nowego DOOMa? Jeszcze nie zostało wydane, ale już jest przecenione

To była jedna z gorętszych premier 2025. Kolejna gra słynnej serii shooterów rozgrzała fanów w maju zeszłego roku. Już od samego początku wiadome było, że DOOM: The Dark Ages dostanie DLC, bo dostęp do dodatku zapewniało wykupienie edycji premium gry. Data premiery rozszerzenia nie była znana i w tym wypadku nic się nie zmieniło. Ale jeśli nie możecie się doczekać dodatku, teraz macie szansę zarezerwować go dla siebie w wyjątkowej cenie. Premium Upgrade, obecnie dostępny w promocji w sklepie Xbox, obniża cenę z 34,99 USD do 11,54 USD (ok. 70 zł), dając dostęp do bonusów wchodzących w skład edycji Premium gry, w tym do fabularnego DLC (którego szczegółów jeszcze nie znamy).

DOOM: The Dark Ages – Premium Upgrade zapewnia dostęp do wyczekiwanego DLC

Dla jasności – Premium Upgrade to płatne ulepszenie podstawowej wersji DOOM: The Dark Ages do pełnej edycji Premium, która była dostępna od dnia premiery. Dzięki niemu posiadacze standardowej gry mogą otrzymać wszystkie bonusy edycji Premium: cyfrowy artbook, soundtrack, pakiet skórek boskości, skórkę pustki dla DOOM Slayera. Najważniejsze jednak jest to, że w pakiecie znajduje się również fabularny DLC, który jeszcze nie został ujawniony, ale jego wydanie jest planowane w przyszłości. Data nie jest znana, ale spekuluje się, że może to być drugi kwartał tego roku.