Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Dodatek do gry inspirowanej STALKER-em w prezencie

Epic Games Store rozdaje kolejne dwa prezenty, ale tym razem tylko jedną pełną grę. Drugim prezentem jest pakiet dodatków do gry MMOFPS STALCRAFT: X, czyli darmowej strzelanki inspirowanej serią STALKER. Wspomnianą pełną darmową produkcją jest przygodówka Return to Ash od studia Serenity Forge. Tradycyjnie prezenty będą dostępne do odebrania już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.
- Return to Ash – za darmo
Znajoma sala szpitalna zniknęła. Za oknem rozciąga się pusta, biała otchłań, ciągnąca się bez końca. Zamiast codziennych bólów i dolegliwości bohaterka budzi się w stanie, jakiego nie czuła od lat. Czy to sen, czy coś innego? Return to Ash to opowieść wizualna z silnym naciskiem na narrację, emocje i rozwój relacji między postaciami. To od twoich wyborów zależy, jak potoczy się podróż Ashleigh i jaki będzie finał jej historii. Poznaj tajemniczy świat po śmierci, zaprzyjaźnij się z innymi uwięzionymi w tym dziwnym czyśćcu i staw czoła niemożliwym, dręczącym próbom ze strony zakapturzonej istoty, nazywającej siebie „Śmiercią” – czytamy w opisie gry.
- STALCRAFT: X Starter Edition – za darmo
STALCRAFT: X to darmowa gra MMOFPS z elementami RPG. Rozpocznij eksplorację świata Strefy dzięki Pakietowi Startowemu. Zawiera on wszystko, czego potrzebujesz do pierwszych rajdów: 7 dni Premium, broń, pancerz, artefakty oraz elementy kosmetyczne.
Witamy w Strefie Wykluczenia!
Z okazji otwarcia nowej trasy przedstawiamy Pakiet Startowy — wyposażenie, które pomoże Ci przetrwać pierwsze rajdy.
Pakiet zawiera:
- 7 dni Premium
- FN SCAR-L (wersja wojskowa) — 1 szt.
- Kombinezon Aurora-B — 1 szt.
- Classic M9 — 1 szt.
- Torba sportowa — 1 szt.
Artefakty:
- Ice Hedgehog (115%) — 1 szt.
- Baterie (115%) — 1 szt.
Elementy kosmetyczne:
- Kamuflaż Hexagon-C (na broń) — 1 szt.
- Kamuflaż Hexagon-C (na pancerz) — 1 szt.
- Skórka Follower — 1 szt.
Materiały eksploatacyjne:
- Paczka amunicji 5,56 mm — 10 szt.
- Iniektor — 25 szt.
- Paczka wojskowych apteczek — 10 szt.
- Napój energetyczny Jiden EXTRA — 15 szt.
- Amerykańska racja MRE — 15 szt.
- Desperol — 15 szt.
Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store
Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmową grę z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać The Darkside Detective: A Fumble in the Dark oraz polskie Nobody Wants to Die.
