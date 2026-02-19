Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Dodatek do gry inspirowanej STALKER-em w prezencie

Następne dwie produkcje trafią do graczy całkowicie za darmo.

Epic Games Store rozdaje kolejne dwa prezenty, ale tym razem tylko jedną pełną grę. Drugim prezentem jest pakiet dodatków do gry MMOFPS STALCRAFT: X, czyli darmowej strzelanki inspirowanej serią STALKER. Wspomnianą pełną darmową produkcją jest przygodówka Return to Ash od studia Serenity Forge. Tradycyjnie prezenty będą dostępne do odebrania już dzisiaj od godziny 17:00 czasu polskiego.

Return to Ash – za darmo

Znajoma sala szpitalna zniknęła. Za oknem rozciąga się pusta, biała otchłań, ciągnąca się bez końca. Zamiast codziennych bólów i dolegliwości bohaterka budzi się w stanie, jakiego nie czuła od lat. Czy to sen, czy coś innego? Return to Ash to opowieść wizualna z silnym naciskiem na narrację, emocje i rozwój relacji między postaciami. To od twoich wyborów zależy, jak potoczy się podróż Ashleigh i jaki będzie finał jej historii. Poznaj tajemniczy świat po śmierci, zaprzyjaźnij się z innymi uwięzionymi w tym dziwnym czyśćcu i staw czoła niemożliwym, dręczącym próbom ze strony zakapturzonej istoty, nazywającej siebie „Śmiercią” – czytamy w opisie gry.

STALCRAFT: X Starter Edition – za darmo

STALCRAFT: X to darmowa gra MMOFPS z elementami RPG. Rozpocznij eksplorację świata Strefy dzięki Pakietowi Startowemu. Zawiera on wszystko, czego potrzebujesz do pierwszych rajdów: 7 dni Premium, broń, pancerz, artefakty oraz elementy kosmetyczne. Witamy w Strefie Wykluczenia! Z okazji otwarcia nowej trasy przedstawiamy Pakiet Startowy — wyposażenie, które pomoże Ci przetrwać pierwsze rajdy. Pakiet zawiera: 7 dni Premium

FN SCAR-L (wersja wojskowa) — 1 szt.

Kombinezon Aurora-B — 1 szt.

Classic M9 — 1 szt.

Torba sportowa — 1 szt. Artefakty: Ice Hedgehog (115%) — 1 szt.

Baterie (115%) — 1 szt. Elementy kosmetyczne: Kamuflaż Hexagon-C (na broń) — 1 szt.

Kamuflaż Hexagon-C (na pancerz) — 1 szt.

Skórka Follower — 1 szt. Materiały eksploatacyjne: Paczka amunicji 5,56 mm — 10 szt.

Iniektor — 25 szt.

Paczka wojskowych apteczek — 10 szt.

Napój energetyczny Jiden EXTRA — 15 szt.

Amerykańska racja MRE — 15 szt.

Desperol — 15 szt.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmową grę z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać The Darkside Detective: A Fumble in the Dark oraz polskie Nobody Wants to Die.