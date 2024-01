Kolejna gra za darmo na PC. W Epic Games Store pojawi się dziś nowy prezent

Dzisiaj czwartek, a więc zgodnie z tradycją użytkownicy komputerów osobistych będą mogli odebrać kolejny prezent w Epic Games Store. Gracze PC – podobnie jak miało to miejsce tydzień temu – już za kilka godzin otrzymają za darmo jedną produkcję. Zgodnie z zapowiedziami Epic Games rozda w tym tygodniu Sail Forth – niezależną grę akcji, która pozwala wcielić się w żeglarza przemierzającego niebezpieczne wody malowniczego archipelagu. Sail Forth odbierzecie za darmo w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie produkcji do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej gier na PC za darmo w Epic Games Store

Na koniec przypominamy również o ubiegłotygodniowym prezencie, który będzie dostępny w Epic Games Store jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu użytkownicy komputerów również otrzymali od Epic Games jedną darmówkę w postaci Marvel's Guardians of the Galaxy.