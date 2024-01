Kolejna darmowa gra AAA w Epic Games Store. Ostatni świąteczny prezent

Kończy się świąteczno-noworoczna oferta darmowych gier w Epic Games Store. Dobra wiadomość jest taka, że sklep przedłużył rozdawnictwo na kolejny rok i w najbliższych dwunastu miesiącach ponownie otrzymamy wiele gier bez żadnych opłat. Dodatkowo ostatni świąteczny prezent zadowoli wielu graczy, a w szczególności fanów Marvela i Strażników Galaktyki. Od dzisiaj do 11 stycznia możecie odebrać za darmo Marvel's Guardians of the Galaxy w Epic Games Store. Promocja trwa przez cały tydzień, więc czasu na odebranie gry jest więcej niż w przypadku poprzednich prezentów, których oferta trwała tylko przez dobę.

Ostatni darmowy prezent w Epic Games Store - Marvel's Guardians of the Galaxy za darmo na PC

Marvel's Guardians of the Galaxy to produkcja Eidos Montreal, która trafiła na rynek w październiku 2021 roku. Jest to przygodowa gra akcji, w której wcielamy się w Petera „Star Lorda” Quilla wykonując kolejną szaloną misję ratowania galaktyki wraz z Gamorą, Draxem, Rocketem i Grootem.