Kolejna gra-usługa umiera na naszych oczach. Produkcja wytrzymała tylko sześć miesięcy

Studio dodało, że starali się znaleźć inwestora lub wydawcę, aby utrzymać działalność studia i samej gry. Ze względu na trudną sytuację całej branży gier, nikt nie był zainteresowany dalszym rozwijaniem Spectre Divide, w które w pierwszym tygodniu od premiery zagrało aż 400 tysięcy graczy, a na wszystkich platformach liczba jednocześnie aktywnych użytkowników wynosiła 10 tysięcy.

Drodzy Fani Spectre,

Minęły dwa tygodnie od premiery Spectre Divide Sezon 1: Flashpoint. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za całą pozytywną energię i wsparcie, jakie okazaliście w tak krótkim czasie.

Niestety, premiera Sezonu 1 nie osiągnęła takiego poziomu sukcesu, który pozwoliłby nam utrzymać grę i zapewnić przyszłość Mountaintop.

Pierwszy tydzień był dla nas optymistyczny – zagrało w grę około 400 000 graczy, a maksymalna liczba jednocześnie aktywnych użytkowników wynosiła 10 000 na wszystkich platformach. Jednak w miarę upływu czasu liczba aktywnych graczy i przychody nie były wystarczające, aby pokryć codzienne koszty utrzymania Spectre i studia.

Od premiery na PC staraliśmy się jak najlepiej wykorzystać nasze ograniczone zasoby, ale w tym momencie brakuje nam już funduszy na dalsze wspieranie gry. Oznacza to, że Mountaintop zakończy swoją działalność pod koniec tego tygodnia.

Planujemy wyłączyć Spectre w ciągu najbliższych 30 dni, ale przedtem wyłączymy możliwość dokonywania nowych zakupów i rozpoczniemy zwroty za wszystkie wydatki dokonane od premiery Sezonu 1. Wkrótce podamy więcej szczegółów w tej sprawie.

Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby kontynuować działalność – szukaliśmy wydawcy, dodatkowych inwestycji czy nawet możliwości przejęcia przez większą firmę. Niestety, nie udało nam się tego osiągnąć. Branża gier znajduje się obecnie w trudnym miejscu.

To dla nas bolesna wiadomość do przekazania. Kochamy Spectre i jesteśmy ogromnie dumni z tego, co stworzyliśmy wspólnie z naszą społecznością.

W imieniu całego zespołu Mountaintop chcemy podziękować społeczności Spectre za wsparcie przez te ostatnie lata. Każda chwila była dla nas wyjątkowa i naprawdę będzie nam Was brakować. Szczególne podziękowania kierujemy również do naszych niesamowitych inwestorów – bez Was Spectre nigdy nie stałoby się rzeczywistością.