Game Over w wersji ekstremalnej. Firma robi trumny inspirowane Super Mario

Społeczność gamingowa widziała już różne przedmioty nawiązujące do słynnych gier. Ale ten przypadek jest dość ekstremalny.
Bo co, jeżeli możesz wyrażać uwielbienie dla danej marki nie tylko za życia... Ale i po śmierci?
Seria trumien inspirowana… serią Mario
Sprawa tyczy się firmy Bignotto. Mowa o brazylijskim przedsiębiorstwie, zajmującym się na co dzień produkcją urn oraz trumien. I o trumnach jest tutaj mowa. Latynosi zdecydowali się bowiem na nietypową serię projektów, inspirowanych serią gier Super Mario. Na materiale wrzuconym do sieci możemy więc zobaczyć trumny odnoszące się do takich postaci, jak Mario, Luigi, Peach, Toad czy też Yoshi. Na wiekach nie umieszczono co prawda samych bohaterów, ale i tak nietrudno się domyślić, co oznacza czerwona skrzynka z czerwonym M w białym kole lub dębowy garnitur w kolorze różowym i z umieszczoną nań koroną.
Wspomniany materiał już teraz obiegł sieć, zdobywając spory rozgłos. Jednocześnie jednak opinie co do tego rodzaju koncepcji są mieszane, aczkolwiek nie brakuje też osób zainteresowanych projektami inspirowanymi innymi grami. Dla samego Bignotto tego typu “ekstrawagancja” nie jest jednak niczym nowym. Przy okazji premiery filmu Barbie z Margot Robbie stworzyła ona już model w kolorze różowym. Ponadto w jej portfolio obecne są też pozycje nawiązujące do animowanego serialu Wróżkowie chrzestni. Ewidentnie widać, że projektanci odrzucają poważny charakter ceremonii pogrzebowych, idąc w bardziej krzykliwą stylistykę.
Wracając do serii z Mario – całość promuje wiele mówiące hasło “Game Over”. Pytanie tylko, jak na tę sytuację zareaguje Nintendo? Nie od dziś wiadomo wszak, że japoński gigant strzeże swoich marek jak oczka w głowie. Jego zdanie na temat takiego wykorzystania IP może natomiast nie być specjalnie przychylne.
