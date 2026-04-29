Game Over w wersji ekstremalnej. Firma robi trumny inspirowane Super Mario

Bo co, jeżeli możesz wyrażać uwielbienie dla danej marki nie tylko za życia... Ale i po śmierci?

Seria trumien inspirowana… serią Mario

Sprawa tyczy się firmy Bignotto. Mowa o brazylijskim przedsiębiorstwie, zajmującym się na co dzień produkcją urn oraz trumien. I o trumnach jest tutaj mowa. Latynosi zdecydowali się bowiem na nietypową serię projektów, inspirowanych serią gier Super Mario. Na materiale wrzuconym do sieci możemy więc zobaczyć trumny odnoszące się do takich postaci, jak Mario, Luigi, Peach, Toad czy też Yoshi. Na wiekach nie umieszczono co prawda samych bohaterów, ale i tak nietrudno się domyślić, co oznacza czerwona skrzynka z czerwonym M w białym kole lub dębowy garnitur w kolorze różowym i z umieszczoną nań koroną.