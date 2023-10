Kolejna darmowa gra PC na Steam. Trzeba się pośpieszyć z odbiorem prezentu

Swoją ofertę dwóch darmowych gier zaproponował dzisiaj Epic Games Store, ale Steam nie chce być gorszy. Na platformie Valve udostępniono grę całkowicie za darmo, którą możecie przypisać do swojego konta w ciągu kilku najbliższych dni. Tym razem za darmo zdobędziecie Cryptark, czyli grę akcji 2D w klimatach sci-fi od studia Alientrap. Tytuł zadebiutował w 2017 roku, zbierając pozytywne opinie od graczy.

Cryptark to strzelanka 2D typu roguelike, która polega na neutralizacji proceduralnie generowanych statków obcych w celu uzyskania waluty dla ich przedsiębiorstwa Privateering. Kupuj i ulepszaj sprzęt oraz broń, aby stawić czoła niebezpiecznym celom, ale zachowaj ostrożność, ponieważ niepowodzenie spowoduje utratę inwestycji i zysków. Rozpadające się arki obcych będą bronić się przed intruzami za pomocą szerokiego arsenału potworów cyborgów, robotów i systemów bezpieczeństwa, czyli wszystkich przeszkód, które należy pokonać, aby osiągnąć zwycięstwo.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani grą Cryptark za darmo, to udajcie się pod ten adres. Oferta ważna jest tylko do 21 października do godziny 19:00. Czasu na przypisanie gry do swojego konta jest więc niewiele, więc warto się pośpieszyć.