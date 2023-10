Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Specjalne prezenty na Halloween

Jeżeli zamierzacie tegoroczne Halloween spędzić na graniu w horrory, to Epic Games Store wychodzi naprzeciw Waszym oczekiwaniom. W dzisiaj przez najbliższe siedem dni będziecie mogli zdobyć dwie gry całkowicie za darmo. W tym tygodniu sklep Epic Games oferuje darmowe The Evil Within, czyli popularny survival horror od studia Tango Gameworks. Drugim tytułem jest Eternal Threads, czyli logiczna przygodówka dla pojedynczego gracza. Obie produkcje możecie przypisać do swojego konta do następnego czwartku, czyli 26 października.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Jeszcze do dzisiaj do 17:00 czasu polskiego możecie zgarnąć dwie darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Epic Games Store zaoferował w ubiegły czwartek Blazing Sails oraz Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE.