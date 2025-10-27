Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna darmowa gra na Steam. Prezent z 93% pozytywnych opinii do odebrania

Radosław Krajewski
2025/10/27 09:10
Na platformie Valve ruszyła promocja na kolejną grę całkowicie za darmo.

Niedawno informowaliśmy o nowej darmowej grze na Steam, która wciąż dostępna jest do odebrania, a w sklepie Valve pojawił się następny prezent dla graczy na PC. Tym razem użytkownicy komputerów mogą za darmo przypisać grę 911 Operator, czyli symulator operatora numeru ratunkowego, który musi podejmować błyskawiczne decyzje. Za produkcję odpowiada studio Jutsu Games. Tytuł zadebiutował na rynku w lutym 2017 roku i został doceniony przez graczy. Na Steam 911 Operator może pochwalić się aż 93% pozytywnych opinii. Teraz każdy chętny może samodzielnie sprawdzić ten tytuł.

Steam
Steam

W 911 Operator wcielasz się w rolę operatora numeru ratunkowego, który musi błyskawicznie reagować na przychodzące zgłoszenia. Twoim zadaniem jest nie tylko odbieranie telefonów, ale również odpowiednia reakcja na sytuację – czasem wystarczy podanie instrukcji pierwszej pomocy, innym razem potrzebna jest interwencja policji, straży pożarnej czy służb medycznych. Pamiętaj, że po drugiej stronie telefonu może być każdy: ojciec umierającej córki, nieobliczalny zamachowiec czy zwykły żartowniś. Czy poradzisz sobie z każdym z nich?

Sprawdź dziesiątki tysięcy miast z całego świata. W trybie dowolnym możesz wybrać dowolne miasto, a gra pobierze jego mapę wraz z prawdziwym rozkładem ulic, adresów i infrastruktury służb ratunkowych. Spróbuj również swoich sił w trybie kariery, w którym czeka 6 miast z unikatowymi wydarzeniami – przetrwaj trzęsienie ziemi w San Francisco i ochroń Waszyngton przed zamachami bombowymi – czytamy w opisie gry.

Kolejna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem 911 Operator za darmo, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie w „Dodaj do konta”. Gra automatycznie doda się do Waszej biblioteki na Steam. Oferta ważna jest tylko do 29 października do godziny 19:00.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

