Kolejna aktualizacja do F1 25. Nowe bolidy F2 2025, zmiany wizualne w F1 i lepsze AI w deszczu

Najważniejszą nowością w tej aktualizacji jest dodanie pełnej stawki Formuły 2 na sezon 2025, a także wizualne modyfikacje w bolidach F1.

Gracze mogą teraz ścigać się wszystkimi oficjalnymi malowaniami F2 2025, w tym bolidem lidera klasyfikacji, Leonardo Fornaroliego z Invicta Racing. Włoch, aktualny mistrz FIA F3 potwierdza, że serie juniorskie pozostają kluczowym etapem na drodze do Formuły 1. Na potwierdzenie tych słów warto zaznaczyć, że dawni mistrzowie F2 to między innymi Gabriel Bortoletto, Oscar Piastri i Yuki Tsunoda, których poczynania możecie dzisiaj śledzić w najwyższej klasie wyścigowej.

Pełna stawka F2 trafiła do F1 25

Oprócz pełnej stawki F2, aktualizacja wprowadza tak zwane Sports Update dla bolidów F1, obejmujące zmiany wizualne i sponsorów, aby gra lepiej odzwierciedlała realny sezon 2025. Twórcy skupili się także na zachowaniu przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję. AI w deszczu prowadzi teraz wolniej i bardziej realistycznie, szczególnie przy wychodzeniu z ciasnych zakrętów. Poza tym łatka zawiera poprawki interfejsu, grafiki i dźwięku oraz inne usprawnienia jakości rozgrywki. Aktualizacja F1 25 w wersji 1.12 jest już dostępna za darmo na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.