Kolejna aktualizacja do F1 25. Nowe bolidy F2 2025, zmiany wizualne w F1 i lepsze AI w deszczu

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/16 14:40
Najważniejszą nowością w tej aktualizacji jest dodanie pełnej stawki Formuły 2 na sezon 2025, a także wizualne modyfikacje w bolidach F1.

Gracze mogą teraz ścigać się wszystkimi oficjalnymi malowaniami F2 2025, w tym bolidem lidera klasyfikacji, Leonardo Fornaroliego z Invicta Racing. Włoch, aktualny mistrz FIA F3 potwierdza, że serie juniorskie pozostają kluczowym etapem na drodze do Formuły 1. Na potwierdzenie tych słów warto zaznaczyć, że dawni mistrzowie F2 to między innymi Gabriel Bortoletto, Oscar Piastri i Yuki Tsunoda, których poczynania możecie dzisiaj śledzić w najwyższej klasie wyścigowej.

Pełna stawka F2 trafiła do F1 25

Oprócz pełnej stawki F2, aktualizacja wprowadza tak zwane Sports Update dla bolidów F1, obejmujące zmiany wizualne i sponsorów, aby gra lepiej odzwierciedlała realny sezon 2025. Twórcy skupili się także na zachowaniu przeciwników sterowanych przez sztuczną inteligencję. AI w deszczu prowadzi teraz wolniej i bardziej realistycznie, szczególnie przy wychodzeniu z ciasnych zakrętów. Poza tym łatka zawiera poprawki interfejsu, grafiki i dźwięku oraz inne usprawnienia jakości rozgrywki. Aktualizacja F1 25 w wersji 1.12 jest już dostępna za darmo na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Warto również przygotować się na 17 września, bowiem wtedy wystartuje trzecio sezon F1 25. Przyniesie on nowe poziomy Podium Pass i odświeżony sklep z nagrodami. Dzień później, czyli 18 września pojawi się druga aktualizacja ocen kierowców, oparta na wynikach z prawdziwych Grand Prix Belgii, Węgier, Holandii i Włoch.

F1 25 od Codemasters to najnowsza odsłona oficjalnej gry wyścigowej Formuły 1, wydana przez Electronic Arts. Gra pojawiła się na rynku 30 maja 2025 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S i poradziła sobie całkiem nieźle, o czym możecie poczytać w naszej recenzji. Produkcja oferuje ulepszony model jazdy, tryb fabularny “Breaking Point 3”, rozbudowany tryb MyTeam, a także lepszą sztuczną inteligencję, nad którą studio cały czas pracuje. Generalnie gra nie jest rewolucyjna, ale skutecznie poprawia błędy poprzednich edycji i dostarcza solidnej dawki motorsportowej adrenaliny.

Źródło:https://traxion.gg/new-f1-25-update-adds-2025-f2-cars-f1-visual-updates-improved-wet-weather-ai-performance

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

