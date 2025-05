Kojima ma koncepcję na Death Stranding 3. Nie planuje jednak jej realizować

Przemyślenia na temat wpływu cyfrowej łączności stały się kluczowe dla drugiej części gry. To skłoniło dewelopera do przepisania koncepcji Death Stranding 2, mimo że pierwotny zarys już istniał.

To bardzo dziwne uczucie. Po tym, jak stworzyłem grę opowiadającą o tym, że warto się łączyć zamiast dzielić i izolować, nadeszła pandemia i zacząłem się zastanawiać: Może jednak nie warto aż tak bardzo się łączyć. Wracamy tutaj do teorii kija i liny. W grze jest wiele zapowiedzi tego motywu, więc jestem pewien, że wielu z was zrozumie to po ukończeniu gry. To, co sam czułem w czasie pandemii – oddałem to w postaci jednej z postaci w grze.