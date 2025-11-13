24 lata temu Metal Gear Solid 2 zszokowało graczy jednym z najodważniejszych zwrotów akcji w historii gier

Pamiętacie ten zaskakujący moment?

24 lata temu, w listopadzie 2001 roku, zadebiutowało Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty — gra, która zapisała się w historii nie tylko jako techniczny majstersztyk, ale też dzięki jednemu z najbardziej zaskakujących zwrotów akcji w dziejach gier wideo. Moment ten przypomina ComicBook.com. Kontynuacja kultowego Metal Gear Solid była wówczas jedną z najbardziej wyczekiwanych premier na PlayStation 2. Zwiastuny i materiały promocyjne obiecywały powrót legendarnego żołnierza, Solid Snake’a, walczącego z nowym zagrożeniem. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty – ten twist zaskoczył graczy Jednak Hideo Kojima, twórca serii, postanowił zaskoczyć wszystkich. Po krótkim wprowadzeniu z udziałem Snake’a, gracz nagle przejmował kontrolę nad zupełnie nową postacią – Raidenem, młodym agentem jednostki FOXHOUND. Ten niespodziewany zwrot fabularny był jednym z największych trollingów w historii branży. Konami ukryło tę zmianę aż do dnia premiery, nawet podmieniając Raidena na Snake’a w zwiastunach, by utrzymać tajemnicę.

Nowy bohater, blondwłosy i bardziej emocjonalny niż twardy Snake, miał pokazać świat serii z innej perspektywy – jako debiutant, który dopiero uczy się prawd wojny i manipulacji informacją. Kojima chciał w ten sposób zmusić graczy do refleksji nad własnym postrzeganiem bohaterów i tożsamości, a jednocześnie ukazać Snake’a jako legendę widzianą oczami nowicjusza.

GramTV przedstawia:

Reakcje były jednak skrajne. Część fanów była zachwycona śmiałością Kojimy i głębią filozoficznych wątków gry, inni poczuli się oszukani faktem, że głównym bohaterem nie jest Snake. Szczególnie na Zachodzie pojawiły się ostre głosy krytyki wobec Raidena, którego uznano za zbyt delikatnego i niepasującego do mrocznego świata serii. Co ciekawe, w Japonii postać została przyjęta znacznie cieplej. Z czasem jednak opinie zaczęły się zmieniać. Raiden powrócił w Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots jako cybernetyczny wojownik, a jego pełna akcji solowa gra Metal Gear Rising: Revengeance ostatecznie uczyniła z niego jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w uniwersum Metal Gear. Dziś zwrot akcji z Metal Gear Solid 2 uchodzi za jedno z najbardziej ikonicznych momentów w historii gier — odważny ruch, który wyprzedził swoje czasy i zmienił sposób, w jaki gracze myślą o narracji w grach wideo.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





