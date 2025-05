Hideo Kojima wyjawia, dlaczego w Death Stranding 2 zagramy w czerwcu. Na datę premiery wpłynęło GTA 6

Kojima, znany przede wszystkim jako reżyser kultowej serii Metal Gear Solid i obecny szef własnego studia Kojima Productions, które stworzyło grę Death Stranding, poruszył temat opóźnienia premiery GTA 6 podczas jednego z odcinków swojego podcastu, A Hideo Kojima Radio. Według jego słów wpływ GTA 6 jest tak znaczący, że wiele firm deweloperskich i wydawców zmuszonych jest do dostosowania swoich planów, aby uniknąć bezpośredniego zderzenia z tą ogromną produkcją.

Niedawno poznaliśmy dokładną datę premiery Grand Theft Auto 6 , a także zobaczyliśmy drugi zwiastun oczekiwanej produkcji Rockstar Games . Jak wiemy, debiut gry został opóźniony – pierwotnie w planach było wydanie tytułu jesienią 2025 roku. Do tego tematu odniósł się teraz Hideo Kojima w ramach swojego podcastu. Informacje dotarły do szerszej publiczności między innymi dzięki tłumaczeniu fragmentów audycji Kojimy, które udostępnił użytkownik Genki_JPN.

Kojima wyjaśnił, że przedsiębiorstwa starają się omijać premiery tak potężnych tytułów, jak właśnie nadchodzące Grand Theft Auto VI. Podkreślił, że nawet spekulacje dotyczące potencjalnej daty debiutu GTA, na przykład w listopadzie, wystarczyły, by inni natychmiast przesuwali swoje premiery.

Co najbardziej wymowne, wpływ ten dotknął bezpośrednio jego własne studio i jeden z najbardziej oczekiwanych projektów – Death Stranding 2. Hideo Kojima potwierdził, że debiut GTA 6 wpłynął na pierwotną datę premiery kontynuacji Death Stranding. Planowano, by gra, która zapowiedziana została na 26 czerwca, ukazała się we wrześniu. Ta wrześniowa data została najprawdopodobniej zmieniona właśnie ze względu na potencjalny konflikt z premierą GTA 6.

Przypomnijmy raz jeszcze, że data premiery Grand Theft Auto 6 to 26 maja 2026 roku. Gra trafi na konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

