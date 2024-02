Kod 8: część 2 na pełnym zwiastunie. Lubiany film science fiction powraca na Netlixa

Zbliżająca się premiera filmu science fiction, Kod 8: część 2 stała się powodem do publikacji pełnego zwiastuna tego lubianego przez widzów widowiska.

W drugiej części zobaczymy jak Connor (Robbie Amell) wychodzi z więzienia i zaczyna normalne życie, trzymając się z dala od kłopotów. Jednak szybko okazuje się, że problemy odnajdują go same. Mężczyzna próbuje pomóc 14-letniej Pav, ściganej przez skorumpowanych policjantów. W tej sytuacji Connor musi zaufać Garretowi, czyli człowiekowi, dzięki któremu trafił do więzienia. Jakie będą konsekwencje?

Kod 8: część 2 – zwiastun zdradza datę premiery filmu

O tym przekonamy się jeszcze w lutym. Przy okazji publikacji nowego zwiastuna, poznaliśmy dokładną datę premiery filmu. Kod 8: część 2 trafi do zasobów Netflixa 28 lutego.