Ultraman: Rising – klasyczny japoński bohater doczekał się nowej adaptacji. Jest pierwszy zwiastun

Ultraman: Rising powstawał w ILM przez kilka lat. To tam powstało większość kluczowych animacji, przy wsparciu Netflix Animation i Tsuburaya Productions. Fabuła filmu Ultraman jest oparta na opowieści o klasycznym japońskim superbohaterze-mechu. Jak twierdzą twórcy, jest to aktualizacja powstała z myślą o amerykańskiej publiczności. Fanom z pewnością nie trzeb o tym wspominać, ale pozostałym czytelnikom przypominamy, że w serwisie Netflix można obejrzeć także serial anime Ultraman.

Ultraman: Rising legendarna postać w nowym serialu Netflixa

Serial Ultraman śledzi losy supergwiazdy baseballu Kena Sato, który wraca do swojej ojczystej Japonii, aby objąć stanowisko superbohatera broniącego Ziemi, Ultramana. Wkrótce znajduje więcej, niż się spodziewał, gdy jest zmuszony wychować potomstwo swojego największego wroga. Ken musi wyruszyć w heroiczną podróż, równoważąc rodzicielstwo, ojca, z którym był w separacji, i nieustępliwe Siły Obronne Kaiju, aby wznieść się ponad swoje ego i odkryć, co to naprawdę znaczy być Ultramanem.