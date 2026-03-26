Kobiet w filmach jest wciąż za mało

Nowy raport ujawnia niepokojący trend?

Choć na pierwszy rzut oka widać, że współczesne Hollywood coraz szerzej otwiera się na kobiety – zarówno przed kamerą, jak i za nią – a liczba filmów tworzonych przez reżyserki czy opowiadających kobiece historie rośnie, to najnowsze analizy studzą ten optymizm. Przynajmniej według autorów jednego z raportów. Raport wskazuje, że obecność kobiet w filmach spadła w porównaniu z poprzednimi latami Jak podaje The Hollywood Reporter, najnowsze badanie przygotowane przez ReFrame – inicjatywę stworzoną przez Sundance Institute i Women in Film – we współpracy z IMDbPro, pokazuje wyraźne pogorszenie sytuacji. Pod lupę wzięto 100 najpopularniejszych filmów według IMDbPro.

Według autorów raportu, wnioski nie są optymistyczne. W porównaniu do poprzednich lat zauważalny jest spadek udziału kobiet w kluczowych obszarach produkcji filmowej. Tylko 26 ze 100 analizowanych tytułów spełniło kryteria ReFrame, które wskazują na względną równowagę płciową w ekipie. Co ciekawe, raport przygląda się również dużym produkcjom. W przypadku filmów z budżetem przekraczającym 100 milionów dolarów, odsetek projektów spełniających kryteria ReFrame utrzymał się na poziomie 26%, czyli bez większych zmian względem poprzedniego roku. Wśród studiów najlepiej wypadł Netflix, który zdobył oznaczenie ReFrame dla co najmniej połowy swoich premier.

Raport nie jest przychylny kwestii reżyserii. W 2025 roku kobiety odpowiadały za zaledwie 11 ze 100 najpopularniejszych filmów. Dla porównania, dwa lata wcześniej wynik ten był niemal dwukrotnie wyższy. Spadki mają być jednak głównie widoczne na ekranie, a nie poza nim. W 2025 roku kobiety pojawiły się w głównych rolach w 39 filmach, podczas gdy rok wcześniej było ich ponad 50. Co więcej, raport zwraca uwagę na brak różnorodności – jeśli już kobiety trafiają na pierwszy plan, są to głównie białe aktorki. Udział aktorek innych ras spadł do najniższego poziomu od ośmiu lat. Autorzy opracowania interpretują te dane jednoznacznie, wskazując raczej na regres niż dalszy rozwój. Na ile jednak liczby faktycznie oddają pełny obraz sytuacji w branży filmowej – to już zupełnie inna kwestia. I tu zostawiamy was z pytaniem: czy rzeczywiście mamy do czynienia z krokiem wstecz, czy może to tylko kwestia tego, jak spojrzeć na statystyki? Jako ciekawostkę na koniec warto podać, że w tym roku po raz pierwszy w historii kobieta-operator zdobyła Oscara za zdjęcia.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










