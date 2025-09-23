Kluczowa scena w serialowym Harrym Potterze. Tego w filmach nie było

Tym razem fani otrzymują okazję, aby zobaczyć scenę, której zabrakło w filmowej adaptacji. Akcja rozgrywa się tuż po wydarzeniach z Doliny Godryka, gdy Voldemort utracił ciało po nieudanej próbie zabicia niemowlęcia. Vernon, jak zawsze zatroskany o swoje codzienne sprawy, zostaje niespodziewanie zatrzymany na ulicy przez czarodzieja, który nie kryje radości ze zniknięcia Czarnego Pana.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że w castingu do roli Lorda Voldemorta biorą udział również aktorki, co wzburzyło wielu fanów, oczekujących większej wierności książkowemu oryginałowi. Twórcy serialu mają jednak swój własny pomysł na tę produkcję, co też potwierdzają najnowsze zdjęcia z planu. Ekipa pracująca nad serialową adaptacją Harry’ego Pottera rozpoczęła zdjęcia w Hoddesdon w hrabstwie Hertfordshire, a do sieci trafiły pierwsze materiały z tamtejszego planu. Na fotografiach można zobaczyć Daniela Rigby’ego w roli Vernona Dursleya, wuja małego Harry’ego.

Wręcz przeciwnie, jego twarz rozjaśnił szeroki uśmiech i piszczącym głosem, który zwracał uwagę przechodniów, powiedział: „Nie przepraszaj, mój drogi panie, bo dziś nic nie jest w stanie mnie zdenerwować! Ciesz się, bo Sami-Wiecie-Kto wreszcie odszedł! Nawet mugole tacy jak pan powinni świętować ten radosny dzień!” Po czym staruszek objął pana Dursleya w pasie i oddalił się.

...był tak zmartwiony, że wpadł prosto na kogoś tuż za drzwiami. „Przepraszam” – burknął, gdy drobny staruszek zachwiał się i prawie przewrócił. Dopiero po chwili pan Dursley zauważył, że mężczyzna ma na sobie fioletową pelerynę. Nie wyglądał jednak na rozzłoszczonego.

Scena z uliczną euforią nie znalazła się w filmach o Harrym Potterze, jednak teraz HBO ma szansę rozwinąć wątek i pokazać, jak społeczność czarodziejów reagowała na wieść o upadku Voldemorta. Format ośmioodcinkowego sezonu daje twórcom swobodę, by wpleść w fabułę wydarzenia i szczegóły, które w filmach zostały pominięte. Dzięki temu nowa wersja może być bliższa książkowej wizji i pozwoli widzom odkryć detale, które do tej pory znali jedynie czytelnicy.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Wczytywanie ramki mediów.

Za serial odpowiada showrunnerka i scenarzystka Francesca Gardiner. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina jako Harry’ego Pottera, Arabellę Stanton jako Hermionę Granger i Alastaira Stouta w roli Rona Weasleya. W obsadzie znaleźli się także John Lithgow jako Albus Dumbledore, Nick Frost jako Hagrid, Janet McTeer jako Minerva McGonagall, Paapa Essiedu jako Severus Snape czy Katherine Parkinson jako Molly Weasley. Draco Malfoya zagra Lox Pratt, a jego ojca Lucjusza – Johnny Flynn. Do tego dochodzą Leo Earley w roli Seamusa Finnigana, Alessia Leoni jako Parvati Patil, Sienna Moosah jako Lavender Brown oraz Bertie Carvel jako minister magii Cornelius Fudge.

W produkcji wystąpią także: Bel Powley i Daniel Rigby jako Petunia i Vernon Dursley, a wśród najnowszych nazwisk znaleźli się Rory Wilmot jako Neville Longbottom, Amos Kitson jako Dudley Dur:sley, Louise Brealey jako nauczycielka latania Madam Hooch oraz Anton Lesser jako wytwórca różdżek Garrick Ollivander.

Serial Harry Potter ma trafić na ekrany w 2027 roku i będzie dostępny zarówno na HBO, jak i w serwisie HBO Max.