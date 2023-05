Kłopoty Marvela nie mają końca. Odszedł scenarzysta Avengers: The Kang Dynasty

Avengers: The Kang Dynasty to bardzo ważny dla nowej ery MCU film. Niestety jego produkcja nie będzie odbywała się spokojnie, ponieważ projekt ten opuścił właśnie główny scenarzysta, Jeff Loveness. Co prawda Disney nie potwierdził tej informacji, ale ponieważ pochodzi ona Jeffa Sneidera to można uznać, że jest niemal pewna. Człowiek ten należy do tzw. dobrze poinformowanych źródeł i wielokrotnie był początkiem wielu przecieków w branży filmowej.