Klimatyczne Planet of Lana już dostępne! Zobacz premierowy trailer

Planet of Lana to z pewnością jedna z ciekawszych propozycji dla miłośników niezależnych przygodówek. Oryginalna stylistyka oprawy graficznej sprawia, że naprawdę ciężko przejść obok tego tytułu obojętnie. Gra jest już dostępna, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do obejrzenia premierowego trailera.

Planet of Lana urzeka oprawą

Co istotne, Planet of Lana jest dostępne w bibliotece usługi Game Pass, dzięki czemu chętnie sięgnie po nią wielu graczy. Gra zbiera również bardzo dobre oceny na Steam, a obecnie odsetek pozytywnych recenzji wynosi 92%.



W Planet of Lana gracze przemierzają niezwykle klimatyczny świat, gdzie młoda dziewczyna wraz ze swoim wiernym przyjacielem eksplorują lokacje zamieszkiwane przez maszyny i tajemnicze stworzenia. Głównym celem wyprawy ratunkowej jest uratowanie zaginionej siostry, jednak podczas wędrówki bohaterka stara dowiedzieć się więcej na temat tego, co doprowadziło do dysharmonii na planecie, która niegdyś była miejscem niezakłóconej równowagi między ludźmi, naturą i zwierzętami.



Na koniec przypomnijmy, że gra autorstwa studia Wishfully jest dostępne na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Planet of Lana - pięknie i płytko.