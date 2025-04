Kleks i wynalazek Filipa Golarza zmierza do Netflixa. Jest konkretna data premiery na streamingu

Film już wkrótce będzie możliwy do obejrzenia w domu.

Wczoraj do sieci trafiła informacja, że Kleks i wynalazek Filipa Golarza pojawi się „wkrótce”. Teraz otrzymaliśmy pełniejsze informacje i jak przekazał Radosław Koch na swoim profilu w serwisie X, premiery drugiej części Pana Kleksa możemy spodziewać się na Netflixie już 7 maja.

7 MAJA na Netflixie pojawi się KLEKS I WYNALAZEK FILIPA GOLARZA. Trudno mi w jakikolwiek sposób polecić ten film, ale jeśli ktoś koniecznie chce, to wkrótce będzie można.

Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem.

Reżyserem filmu jest Maciej Kawulski, twórca poprzedniej części. W obsadzie znaleźli się: Antonina Litwiniak, Tomasz Kot, Janusz Chabior, Piotr Fronczewski, Agnieszka Grochowska, Daniel Walasek, Konrad Repiński.