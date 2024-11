Przedpremierowe pokazy Kleks i wynalazek Filipa Golarza jeszcze w grudniu. Nowe zdjęcia z filmu

Jeżeli czekacie na drugą część Pana Kleksa z Tomaszem Kotem w roli głównej, to dystrybutor Next Film ma dobrą wiadomość. Na obejrzenie filmu w kinach nie trzeba będzie wcale czekać do przyszłego roku. Jeszcze w te święta rozpoczną się pokazy przedpremierowe Kleksa i wynalazku Filipa Golarza, które przedstawią wielkie starcie tytułowego bohatera i Ady Niezgódki ze złowrogim Golarzem Filipem. Pierwsze pokazy odbędą się już 25 grudnia, a kolejne będą dostępne w kinach do samej premiery filmu.

Foto: Next Film/

Kleks i wynalazek Filipa Golarza – pokazy przedpremierowe i nowe zdjęcia

Ponadto Next Film podzielił się nowymi zdjęciami z filmu Kleks i wynalazek Filipa Golarza. Jeszcze wczoraj do sieci trafił dziwny plakat produkcji, który wielu osobom przypomniał grafikę promocyjną do kultowej Ex Machiny w reżyserii Alexa Garlanda. Tym razem możemy zobaczyć kilka świeżych ujęć na bohaterów nadchodzącego filmu. Nowe zdjęcia zobaczycie poniżej.