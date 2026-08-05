Klasyk Władcy Pierścieni może dostać remaster. Trop w bazie danych Steama

Jednym z nich jest The Lord of the Rings: War in the North. Czy produkcja niespodziewanie powróci?
Wojna na Północy niespodziewanie powróci?
Gra znana w naszym kraju pod nazwą Władca Pierścieni: Wojna na Północy pierwotnie trafiła na rynek pod koniec 2011 roku. Stworzona przez Snowblind Studios i wydana przez Warner Bros. pozycja prezentowała nieco odmienne podejście do rozgrywki, stawiając w tym wypadku na kooperację. W praktyce mieliśmy stworzyć maksymalnie 3-osobową drużynę, która potem miała mierzyć się z różnymi przeciwnościami. Było zdobywanie doświadczenia, levelowanie oraz ulepszanie bohatera o nowe umiejętności. Tylko sukcesu nie było, bo trudno uznać za taki 750 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i średnią ocen na poziomie 60-kilku punktów na 100.
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