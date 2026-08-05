Zaloguj się lub Zarejestruj

Klasyk Władcy Pierścieni może dostać remaster. Trop w bazie danych Steama

Maciej Petryszyn
2026/08/05 18:30
0
0

Produkcje z uniwersum Władcy Pierścieni dotychczas ze zmiennym szczęściem radziły sobie na rynku gier. Aczkolwiek były tytuły warte uwagi.

Jednym z nich jest The Lord of the Rings: War in the North. Czy produkcja niespodziewanie powróci?

Władca Pierścieni: Wojna na Północy
Władca Pierścieni: Wojna na Północy

Wojna na Północy niespodziewanie powróci?

Gra znana w naszym kraju pod nazwą Władca Pierścieni: Wojna na Północy pierwotnie trafiła na rynek pod koniec 2011 roku. Stworzona przez Snowblind Studios i wydana przez Warner Bros. pozycja prezentowała nieco odmienne podejście do rozgrywki, stawiając w tym wypadku na kooperację. W praktyce mieliśmy stworzyć maksymalnie 3-osobową drużynę, która potem miała mierzyć się z różnymi przeciwnościami. Było zdobywanie doświadczenia, levelowanie oraz ulepszanie bohatera o nowe umiejętności. Tylko sukcesu nie było, bo trudno uznać za taki 750 tysięcy sprzedanych egzemplarzy i średnią ocen na poziomie 60-kilku punktów na 100.

GramTV przedstawia:

Mimo to War in the North dorobiła się sympatyków. Tych ucieszą najnowsze doniesienia, jakoby możliwy byłby powrót gry po 15 latach. Skąd taki wniosek? Dzięki SteamDB, z którego wynika, że w bazie danych Steama Władca Pierścieni: Wojna na Północy oznaczone zostało jako Legacy Edition. Zazwyczaj tego typu zabieg stosuje się w momencie, gdy na rynek ma trafić remake lub remaster – wszystko po to, by pierwotna wersja nie była mylona z wersją nową. Tylko tyle i aż tyle. Z jednej strony niczego oficjalnie nie potwierdzono, ale z drugiej po co byłaby ta zmiana, gdyby czegoś w związku z tytułem nie planowano?

Ewentualne wznowienie Władca Pierścieni: Wojna na Północy z pewnością umiliłoby fanom uniwersum Tolkiena oczekiwanie na prawdziwą perełkę. Tą ma być nowa gra ze świata Władcy Pierścieni, za którą odpowiadać będą twórcy dwóch odsłon Kingdom Come: Deliverance ze studia Warhorse Studios.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/21091-the-lord-of-the-rings-war-in-the-north-may-be-getting-a-remaster

Tagi:

News
remaster
Władca Pierścieni
Władca Pierścieni: Wojna na Północy
The Lord of the Rings: War in the North
The Lord of the Rings
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112