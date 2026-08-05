Klasyk Władcy Pierścieni może dostać remaster. Trop w bazie danych Steama

Mimo to War in the North dorobiła się sympatyków. Tych ucieszą najnowsze doniesienia, jakoby możliwy byłby powrót gry po 15 latach. Skąd taki wniosek? Dzięki SteamDB, z którego wynika, że w bazie danych Steama Władca Pierścieni: Wojna na Północy oznaczone zostało jako Legacy Edition. Zazwyczaj tego typu zabieg stosuje się w momencie, gdy na rynek ma trafić remake lub remaster – wszystko po to, by pierwotna wersja nie była mylona z wersją nową. Tylko tyle i aż tyle. Z jednej strony niczego oficjalnie nie potwierdzono, ale z drugiej po co byłaby ta zmiana, gdyby czegoś w związku z tytułem nie planowano?

Ewentualne wznowienie Władca Pierścieni: Wojna na Północy z pewnością umiliłoby fanom uniwersum Tolkiena oczekiwanie na prawdziwą perełkę. Tą ma być nowa gra ze świata Władcy Pierścieni, za którą odpowiadać będą twórcy dwóch odsłon Kingdom Come: Deliverance ze studia Warhorse Studios.