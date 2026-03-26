Klasyczny utwór Korn znowu na topie. Freak On a Leash viralem na TikToku

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/26 12:40
Utwór Freak on a Leash zespołu Korn niespodziewanie wraca do łask, a wszystko za sprawą… szwedzkiej gwiazdy pop, Zary Larsson i viralowego trendu na TikToku.

Choć Zara Larsson od lat odnosi sukcesy na listach przebojów, to jej singiel Lush Life z 2015 roku przeżywa obecnie drugą młodość. Wszystko dzięki popularnemu na TikToku układowi tanecznemu, który artystka stworzyła do tej piosenki. Sama Larsson dodatkowo opublikowała nagranie instruktażowe, pokazujące krok po kroku, jak wykonać choreografię. Wszystko nabrało jednak nieco mroczniejszych barw.

Trend przybrał jednak nieoczekiwany obrót. Użytkownicy TikToka zaczęli łączyć taniec do Lush Life z zupełnie innym utworem, ciężkim, nu-metalowym Freak on a Leash zespołu Korn. Mimo ogromnych różnic stylistycznych, mashup okazał się zaskakująco spójny i szybko zdobył popularność. Charakterystyczne, “wiatrakowe” ruchy ramion w choreografii przypominają sceniczne gesty Pete’a Townshenda z The Who, co ułatwiło dopasowanie ich do cięższego brzmienia. W efekcie coraz więcej fanów zaczęło odtwarzać taniec do agresywnego breakdownu Korna, napędzając viralowy trend.

Freak on a Leash pochodzi z albumu Follow the Leader z 1998 roku, a jako singiel ukazał się w lutym 1999 roku. Towarzyszący mu teledysk, wyreżyserowany przez twórcę Spawn, Todda McFarlane’a, łączył animację z występem zespołu i odniósł ogromny sukces. Klip był tak popularny, że został wycofany z programu MTV TRL, a później zdobył nagrodę MTV VMA dla najlepszego rockowego teledysku oraz statuetkę Grammy za najlepszy krótkometrażowy klip muzyczny. Sam utwór również osiągnął wysokie pozycje na listach przebojów. Trafił do pierwszej dziesiątki zestawień Alternative Airplay i Mainstream Rock, a także otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Best Hard Rock Performance.

Obecnie Korn pracuje nad nowym materiałem, a w 2026 roku zespół planuje serię koncertów, w tym występ w Polsce.

Źródło:https://loudwire.com/korn-freak-on-a-leash-viral-zara-larsson-tiktok-dance/

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

