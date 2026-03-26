Klasyczny utwór Korn znowu na topie. Freak On a Leash viralem na TikToku

Utwór Freak on a Leash zespołu Korn niespodziewanie wraca do łask, a wszystko za sprawą… szwedzkiej gwiazdy pop, Zary Larsson i viralowego trendu na TikToku.

Choć Zara Larsson od lat odnosi sukcesy na listach przebojów, to jej singiel Lush Life z 2015 roku przeżywa obecnie drugą młodość. Wszystko dzięki popularnemu na TikToku układowi tanecznemu, który artystka stworzyła do tej piosenki. Sama Larsson dodatkowo opublikowała nagranie instruktażowe, pokazujące krok po kroku, jak wykonać choreografię. Wszystko nabrało jednak nieco mroczniejszych barw.

Stary hit zespołu Korn viralem na TikToku

Trend przybrał jednak nieoczekiwany obrót. Użytkownicy TikToka zaczęli łączyć taniec do Lush Life z zupełnie innym utworem, ciężkim, nu-metalowym Freak on a Leash zespołu Korn. Mimo ogromnych różnic stylistycznych, mashup okazał się zaskakująco spójny i szybko zdobył popularność. Charakterystyczne, “wiatrakowe” ruchy ramion w choreografii przypominają sceniczne gesty Pete’a Townshenda z The Who, co ułatwiło dopasowanie ich do cięższego brzmienia. W efekcie coraz więcej fanów zaczęło odtwarzać taniec do agresywnego breakdownu Korna, napędzając viralowy trend.