Korn zagra koncert w Polsce. Legendarny zespół wystąpi jesienią w Krakowie

Amerykańska grupa Korn ogłosiła szczegóły swojej europejskiej trasy koncertowej na 2026 rok i jak się okazało, w jej ramach legendy nu metalu ponownie odwiedzą Polskę. Zespół wystąpi 17 listopada 2026 roku w hali TAURON Arena Kraków. Gościem specjalnym wydarzenia będzie brytyjska formacja Architects, a koncert otworzy amerykański zespół Pixel Grip. Przedsprzedaż biletów zacznie się już 17 marca, a ogólna sprzedaż wystartuje 20 marca.

Korn to jeden z najważniejszych zespołów w historii nowoczesnego metalu. Grupa powstała w 1993 roku w Bakersfield w stanie Kalifornia, a jej liderem i charakterystycznym wokalistą jest Jonathan Davis. Prawdziwy przełom nastąpił w 1994 roku, kiedy ukazał się debiutancki album zespołu, zatytułowany po prostu Korn. Płyta wprowadziła na scenę nowy styl, który później nazwano nu metalem, gatunkiem łączącym ciężkie gitarowe riffy z elementami hip-hopu, alternatywy i industrialu. Zespół szybko zdobył ogromną popularność dzięki takim utworom jak Blind czy choćby Freak on a Leash.