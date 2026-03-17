Korn zagra koncert w Polsce. Legendarny zespół wystąpi jesienią w Krakowie

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/03/17 12:00
Amerykański zespół Korn wraca do Polski.

Amerykańska grupa Korn ogłosiła szczegóły swojej europejskiej trasy koncertowej na 2026 rok i jak się okazało, w jej ramach legendy nu metalu ponownie odwiedzą Polskę. Zespół wystąpi 17 listopada 2026 roku w hali TAURON Arena Kraków. Gościem specjalnym wydarzenia będzie brytyjska formacja Architects, a koncert otworzy amerykański zespół Pixel Grip. Przedsprzedaż biletów zacznie się już 17 marca, a ogólna sprzedaż wystartuje 20 marca.

Korn
Korn

Korn ponownie zagra w Polsce

Korn to jeden z najważniejszych zespołów w historii nowoczesnego metalu. Grupa powstała w 1993 roku w Bakersfield w stanie Kalifornia, a jej liderem i charakterystycznym wokalistą jest Jonathan Davis. Prawdziwy przełom nastąpił w 1994 roku, kiedy ukazał się debiutancki album zespołu, zatytułowany po prostu Korn. Płyta wprowadziła na scenę nowy styl, który później nazwano nu metalem, gatunkiem łączącym ciężkie gitarowe riffy z elementami hip-hopu, alternatywy i industrialu. Zespół szybko zdobył ogromną popularność dzięki takim utworom jak Blind czy choćby Freak on a Leash.

W kolejnych latach Korn stał się jednym z najważniejszych zespołów przełomu lat 90. i 2000., inspirując całe pokolenie artystów. W trakcie ponad trzydziestoletniej kariery, zespół Korn osiągnął imponujące wyniki między innymi sprzedając ponad 40 milionów albumów na całym świecie, zdobywając dwie nagrody Grammy Awards, a także grając setki koncertów na całym globie. Korn ustanowił także liczne rekordy popularności na scenie rockowej i metalowej.

Polscy fani dobrze znają koncertową energię Korn. Zespół po raz pierwszy wystąpił w naszym kraju w czerwcu 2000 roku w legendarnym Spodku w Katowicach. Od tamtej pory grupa odwiedzała Polskę regularnie, dlatego koncert, który odbędzie się w Krakowie w 2026 roku będzie już czternastym występem zespołu w naszym kraju. Ostatni raz Korn zagrał nad Wisłą 30 lipca 2024 roku, również w katowickim Spodku. Powrót jednej z najważniejszych formacji nu metalu zapowiada się więc jako jedno z największych rockowych wydarzeń koncertowych w Polsce w 2026 roku.

Źródło:https://www.eskarock.pl/radar/korn-powraca-do-polski-w-2026-amerykanski-zespol-oglosil-halowy-koncert-aa-vUUY-6ezd-xpsU.html

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

