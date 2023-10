Klasyczny Need for Speed: Most Wanted z ray tracingiem. Wygląda jak remaster kultowej gry

Równocześnie powstają dwa projekty, które przywracają klasyczną odsłonę Need for Speed: Most Wanted w nowym wydaniu. O fanowskim remasterze tworzonym na Unreal Engine 5 pisaliśmy pod koniec września, gdy pojawił się nowy gameplay. Rozwojem swojego projektu pochwalił się również twórca o nicku Big Boy, który udostępnił nowy zapis rozgrywki z Need for Speed: Most Wanted z dodanym ray tracingiem za pomocą technologii RTX Remix Path Tracing od Nvidii.

Need for Speed: Most Wanted – nowy gameplay z modda dodającego ray tracing

RTX Remix to nowa technologia, która pozwala na zastępowanie zasobów gry, bez konieczności ich ręcznej modyfikacji. Za sprawą RTX Remix możemy dodać funkcję śledzenia promieni, zwiększyć rozdzielczość tekstur za pomocą AI, czy zmienić właściwości fizycznych materiałów, a nawet dodać stworzone przez siebie obiekty.