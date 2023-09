Przeróbka Need for Speed: Most Wanted na UE5 z nowym gameplayem. Gra prezentuje się coraz lepiej

Twórca zaprezentował nowy gameplay z opracowanego przez siebie remastera Need for Speed: Most Wanted.

Prowadzący kanał NostalgiaNexus pochwalił się nowym materiałem z przeróbki Need for Speed: Most Wanted na Unreal Engine 5. W sierpniu autor podzielił się swoją pracą, która przywraca klasyczną grę w zupełnie nowym wydaniu, w projekcie będącym czymś między remasterem a remake’iem. Nowy film pokazuje kolejny etap prac nad grą, która wygląda jeszcze lepiej i z pewnością zachwyci wielu fanów uwielbianej odsłony Need for Speed.

Need for Speed: Most Wanted – fanowski remaster na Unreal Engine 5 z nowym gameplayem

Tym razem autor ujawnił, że zaimplementował do gry tekstury dróg w rozdzielczości 8K, a także liczne ulepszenia tekstur samochodów i obiektów otoczenia z oryginalnej gry. NostalgiaNexus zadbał także o wiernie odtworzony dźwięk silnik BMW M3 GTR, który to samochód stał się wizytówką Need for Speed: Most Wanted.