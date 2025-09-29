Nightdive wskrzesza Blood po raz drugi. Ostateczny remaster Refreshed Supply z datą premiery

Nightdive Studios, znane ze wskrzeszania klasycznych tytułów na nowoczesnych platformach, ogłosiło powrót do jednego ze swoich wcześniejszych projektów, aby poddać go ponownej modernizacji. Mowa o Blood, pierwszoosobowej strzelance z 1997 roku, która teraz doczeka się kolejnej, ulepszonej wersji, nazwanej Blood: Refreshed Supply.

Nightdive Studios już raz odświeżyło tę grę . W 2019 roku wydana została wersja Blood: Fresh Supply, dostępna wyłącznie na komputery osobiste. Tamten remaster umożliwił uruchomienie gry na nowoczesnym sprzęcie PC, wprowadzając wsparcie dla monitorów 4K oraz nowe funkcje graficzne, takie jak wygładzanie krawędzi.

Gracze wcielają się w Caleba, nieumarłego rewolwerowca, który powstaje z grobu, by pomścić się na mrocznym bóstwie Tchernobogu. W swojej misji Caleb musi stawić czoła armii okultystów, gargulców, piekielnych ogarów i zombie, używając zarówno konwencjonalnej broni palnej, jak i narzędzi zbrodni o charakterze okultystycznym.

Nowa wersja, Blood: Refreshed Supply, określana przez Nightdive mianem „ostatecznego remastera”, ma zadebiutować już 4 grudnia. Najważniejszą wiadomością jest fakt, że po raz pierwszy gra zostanie udostępniona na konsolach. Nowy tytuł trafi na PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch. Co więcej, Nightdive ma w planach wydanie wersji dedykowanej dla Switcha 2 na początku 2026 roku.

Nowa edycja nie skupia się wyłącznie na rozszerzeniu dostępności platform. Refreshed Supply zaoferuje na konsolach rozdzielczość do 4K i płynność animacji sięgającą 120 klatek na sekundę. Gracze będą mogli również cieszyć się w pełni dostosowywaną obsługą kontrolerów i klawiatur. W nowej wersji znalazło się też miejsce na rozszerzone wsparcie dla modów. Gra będzie posiadała lokalny tryb wieloosobowy z podzielonym ekranem oraz wieloplatformowy tryb online dla maksymalnie ośmiu graczy.

Ostateczny remaster będzie zawierał w pakiecie istniejące dodatki, czyli Plasma Pak i Cryptic Passage. Dodatkowo pojawią się dwa nowe scenariusze misji. Wraz z premierą Blood: Refreshed Supply 4 grudnia, poprzednia wersja, Blood: Fresh Supply, zostanie wycofana ze sprzedaży. Gracze, którzy posiadają już Fresh Supply, nadal będą mogli uruchamiać swoją grę, a studio przygotowało dla nich specjalny rabat lojalnościowy wynoszący 66,6% na ulepszenie do Refreshed Supply.