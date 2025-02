Klasyczne RPG otrzymuje nowe DLC… po ponad 20 latach! Jesteście gotowi wrócić do Neverwinter?

Osoby zainteresowane dodatkiem Doom of Icewind Dale muszą liczyć się z wydatkiem około 42 złotych, ale tylko do 28 lutego, bowiem do tej daty obowiązuje 10 procent zniżki na rozszerzenie. Po tym terminie naturalnie cena nieco wzrośnie. DLC zostało stworzone przez twórcę społecznościowego, Luke’a "Alazandera" Sculla, który traktuje je jako hołd dla tej klasycznej gry RPG. Co więcej, Doom of Icewind Dale to dopiero pierwsza część większej kampanii zatytułowanej The Blades of Netheril, choć na razie nie podano terminu jej ukończenia.

Premiera rozszerzenia to świetna wiadomość dla fanów gier osadzonych w świecie Dungeons & Dragons. Dodatkowo pojawiły się plotki o powstawaniu ulepszonej edycji Neverwinter Nights 2 z 2006 roku, o czym pisaliśmy w połowie lutego. Czy okażą się prawdziwe? Na razie pozostaje czekać, ale biorąc pod uwagę sukces Baldur’s Gate 3 i nie jako na nowo rozbudzonym zainteresowaniem wobec klasycznych gier RPG, nie byłoby to zaskoczeniem.