Neverwinter Nights 2 doczeka się remastera? Kultowe RPG odnalezione w bazie Steam

Już za chwilę na rynku zadebiutuje Avowed, czyli najnowsza gra Obsidian Entertainment osadzona w świecie znanym z Pillars of Eternity. Jednak zanim studio opracowało swoje własne uniwersum, stworzyło kontynuacje cenionych klasyków RPG, jak Star Wars: Knights of the Old Republic oraz Neverwinter Nights. To właśnie druga z gier ma doczekać się zremasterowanej wersji w Edycji Rozszerzonej, która już wkrótce może zostać oficjalnie ogłoszona.

Neverwinter Nights 2: Edycja Rozszerzona znaleziona na Steam

W bazie danych Steam znaleziono informacje o grze Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition, w tym szczegółów dotyczących gry, kategoriach, a także obsługiwanych językach. Z podanych danych wynika, że Neverwinter Nights 2: Edycja Rozszerzona będzie zajmować 36,38GB na dysku, a rozmiar plików do pobrania będzie wynosił 28,56GB. Wśród obsługiwanych języków znajduje się angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, rosyjski, a także polski. Nie podano niestety, czy mowa o pełnym dubbingu, czy tylko kinowej lokalizacji.

Wczytywanie ramki mediów.