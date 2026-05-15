Klasyczne Metro wróciło do sprzedaży. GOG ocalił oryginalne wersje kultowych gier

Obecnie fani uniwersum stworzonego przez Dmitrya Glukhovskyego z niecierpliwością czekają na Metro 2039. Ale tych, którzy grają nadal w starsze odsłony, też nie brakuje.

I to właśnie w stosunku do nich wykonany został właśnie ważny krok. A wręcz można powiedzieć – ukłon.

Klasyczne Metro 2033 i Last Light wracają

Wszystko dlatego, że klasyczne wersje Metro 2033 oraz Metro: Last Light stały się ponownie dostępne. Wszystko to w ramach celebracji 13. rocznicy premiery tej drugiej gry. Pomocna okazała się przy tym inicjatywa naszego rodzimego dystrybutora, znana pod nazwą GOG Preservation Program. W jej ramach i poprzez współpracę z Deep Silver oraz 4A Games przywrócono do użytku pierwotne wersje obu wspomnianych produkcji, jednocześnie udoskonalając je pod kątem technicznym. Dzięki temu są one w pełni kompatybilne z Windows 10 i 11, a także wspierają nowoczesne kontrolery i obsługują większe rozdzielczości.