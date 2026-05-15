Klasyczne Metro wróciło do sprzedaży. GOG ocalił oryginalne wersje kultowych gier

Obecnie fani uniwersum stworzonego przez Dmitrya Glukhovskyego z niecierpliwością czekają na Metro 2039. Ale tych, którzy grają nadal w starsze odsłony, też nie brakuje.
I to właśnie w stosunku do nich wykonany został właśnie ważny krok. A wręcz można powiedzieć – ukłon.
Klasyczne Metro 2033 i Last Light wracają
Wszystko dlatego, że klasyczne wersje Metro 2033 oraz Metro: Last Light stały się ponownie dostępne. Wszystko to w ramach celebracji 13. rocznicy premiery tej drugiej gry. Pomocna okazała się przy tym inicjatywa naszego rodzimego dystrybutora, znana pod nazwą GOG Preservation Program. W jej ramach i poprzez współpracę z Deep Silver oraz 4A Games przywrócono do użytku pierwotne wersje obu wspomnianych produkcji, jednocześnie udoskonalając je pod kątem technicznym. Dzięki temu są one w pełni kompatybilne z Windows 10 i 11, a także wspierają nowoczesne kontrolery i obsługują większe rozdzielczości.
To spore wydarzenie, bo warto pamiętać, że od wielu lat nabycie oryginalnych wydań 2033 i Last Light było niemożliwe. Wszystko przez wersję Redux, którą wydano latem 2014 roku. Ta szczególny wpływ wywarła na Metro 2033, bo do pierwszej odsłony przeniesiono ulepszenia i funkcje, które pierwotnie pojawiły się dopiero w sequelu. Ale również Last Light zostało nieco ulepszone, korzystając z najnowszej wersji silnika 4A Engine. I wszystko fajnie, tylko wydanie Metro Redux sprawiło, iż zwykłe Metro zniknęło ze sprzedaży i pozostało dostępne jedynie dla tych, którzy kupili je wcześniej. Aż do teraz.
W opisie opublikowanego z tej okazji filmu możemy wyczytać:
Aby uczcić rocznicę pierwotnej premiery gry METRO: Last Light, nawiązaliśmy współpracę ze studiem 4A Games, by wprowadzić oryginalne wersje METRO 2033 oraz METRO: Last Light Complete Edition do oferty GOG-a w ramach GOG Preservation Program – dając pewność, że te ukochane klasyki pozostaną dostępne i w pełni grywalne przez nadchodzące lata.
Dzięki współpracy ze świetnymi zespołami z DEEP SILVER oraz 4A Games, gracze mogą teraz ponownie doświadczyć klimatycznych początków tej serii, które zostały starannie zaktualizowane, aby działać płynnie na nowoczesnych komputerach PC przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnej wizji, którą pamiętają fani!
