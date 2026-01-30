Klasyczne Final Fantasy 7 wraca na Steam w nowym wydaniu. Co z posiadaczami wersji z 2013 roku?

Decyzja wydawcy jest o tyle ciekawa, że dotychczasowa edycja Steam (obecna w sklepie od 2013 roku) zostanie przemianowana na FINAL FANTASY VII – 2013 Edition i wycofana z dalszej sprzedaży. Jej miejsce zajmie nowa, "świeża" pozycja w katalogu.

Final Fantasy 7 – co zapowiedź oznacza dla obecnych właścicieli?

Square Enix uspokaja osoby, które mają już grę w swojej bibliotece. Wszyscy obecni właściciele zachowają dostęp do starej wersji i otrzymają nową edycję bez żadnych dodatkowych kosztów. Dowiedzieliśmy się również, że wersja sprzed 13 lat oraz nadchodząca edycja nie będą posiadały kompatybilności save’ów.

