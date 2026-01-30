Klasyczne Final Fantasy 7 wraca na Steam w nowym wydaniu. Co z posiadaczami wersji z 2013 roku?

Na platformie Steam pojawiła się zapowiedź nowej edycji oryginalnego Final Fantasy 7, która zastąpi w sprzedaży dotychczas dostępną wersję.
Decyzja wydawcy jest o tyle ciekawa, że dotychczasowa edycja Steam (obecna w sklepie od 2013 roku) zostanie przemianowana na FINAL FANTASY VII – 2013 Edition i wycofana z dalszej sprzedaży. Jej miejsce zajmie nowa, "świeża" pozycja w katalogu.
Final Fantasy 7 – co zapowiedź oznacza dla obecnych właścicieli?
Square Enix uspokaja osoby, które mają już grę w swojej bibliotece. Wszyscy obecni właściciele zachowają dostęp do starej wersji i otrzymają nową edycję bez żadnych dodatkowych kosztów. Dowiedzieliśmy się również, że wersja sprzed 13 lat oraz nadchodząca edycja nie będą posiadały kompatybilności save’ów.
Wczytywanie ramki mediów.
Co ciekawe, Square Enix nie podało jeszcze oficjalnego powodu reedycji ani dokładnej daty jej debiutu. Na ten moment nie widać również żadnych znaczących ulepszeń graficznych czy technicznych w nadchodzącym wydaniu. Spekuluje się, że zmiana może wynikać z chęci ujednolicenia kodu gry z wersjami na nowsze konsole (jak Switch 2 czy najnowsze Xboxy) lub usunięcia przestarzałych zabezpieczeń DRM, które sprawiały problemy w wersji z 2013 roku.
W Midgarze, mieście kontrolowanym przez megakoncern Shinra Inc., reaktor Mako nr 1 został wysadzony przez grupę rebeliantów AVALANCHE.
AVALANCHE powstała w tajemnicy, aby podjąć walkę przeciwko Shinra Inc., organizacji, która pochłania energię Mako, niszcząc zasoby naturalne planety. Cloud, były członek elitarnej jednostki bojowej Shinry, SOLDIER, był zamieszany w zamach bombowy na reaktor Mako.
Czy Cloud i AVALANCHE zdołają ochronić planetę przed potężnym wrogiem, jakim jest Shinra Inc.?
GramTV przedstawia:
Warto przypomnieć, że premiera nowej edycji Final Fantasy VII na Steam nie ma jeszcze ustalonej daty, ale powinna nastąpić w najbliższych miesiącach. Tytuł pozostaje dostępny na niemal każdej współczesnej platformie, w tym na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2 (gdzie latem ma trafić wersja Rebirth).
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!