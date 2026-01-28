Final Fantasy 7 Rebirth już latem na Nintendo Switch 2?

Niedługo miną dwa lata od premiery Final Fantasy VII Rebirth na PlayStation 4. Od tego czasu gra doczekała się też wydania na komputery osobiste, ale na tym nie koniec jej ekspansji.

Od dawna wiadomo, iż drodze są kolejne konwersje, przygotowane z myślą o Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2. I możliwe, że w tę drugą zagramy już niedługo. Final Fantasy 7 Rebirth nadchodzi na Switcha Jak bowiem ustaliła redakcja The Gamer, Final Fantasy 7 Rebirth w wersji na Nintendo Switch 2 miałoby ukazać się już tego lata. Oczywiście nie jest to nadal zbyt konkretny termin, ale daje pewne rozeznanie w kwestii tego, kiedy fani drugiego Pstryczka mogą spodziewać się kolejnej odsłony przygód Cloud Strife’a i jego kompanów.

Niewykluczone, że ewentualne potwierdzenie tych rewelacji otrzymamy już za chwilę. Mówi się wszak, że już na początku lutego odbędzie się większe Nintendo Direct, które wydaje się idealnym miejscem do ogłoszenia daty premiery sequela Final Fantasy 7 Remake. Aczkolwiek do lata jeszcze tyle dużo czasu, że Square Enix spokojnie może znaleźć inny moment na swoje własne ogłoszenie.

W Final Fantasy VII Rebirth Clouda Strife i jego drużyna są już po ucieczce z Midgaru. Wyruszają więc dalej, by powstrzymać Sephirotha oraz korporację Shinra. To druga część całej trylogii, którą rozpoczęło FF7 Remake z 2020 roku. Jeżeli zaś chodzi o zwieńczenie opowieści, to tym ma być nienazwana jeszcze produkcja, której data premiery pozostaje nieznana. Samo Rebirth spotkało się z bardzo ciepłym odbiorem w branży. W serwisie Metacritic gra pochwalić się może ocenami 92 (PS5) i 90 (PC), podczas na Opencriticu średnia not omawianej pozycji wynosi aż 97%. Ponadto gra podczas gali Golden Joystick Awards 2024 zgarnęła aż cztery nagrody, w tym za najlepszą opowieść.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

