Kirby and the Forgotten Land sukcesem. To najpopularniejsza gra z serii Kirby

Pod koniec marca na rynku zadebiutowała gra Kirby and the Forgotten Land. Produkcja zebrała bardzo dobre recenzje, a posiadacze konsol Nintendo Switch otrzymali kolejny tytuł ekskluzywny, obok którego nie można przejść obojętnie. Okazuje się, że pozytywne opinie zachęciły sporą część użytkowników do sprawdzenia najnowszych przygód tytułowego Kirby’ego, a opublikowane przez Nintendo wyniki sprzedaży ujawniają, że Kirby and the Forgotten Land stało się najpopularniejszą grą z serii.

Sprzedaż Kirby and the Forgotten Land przekroczyła 5 milionów egzemplarzy

Zgodnie z przekazanymi informacjami, od momentu premiery do 30 września bieżącego roku Kirby and the Forgotten Land znalazło ponad 5,27 mln nabywców. Tym samym najnowsza odsłona przygód sympatycznego różowego stworka wyprzedziła dotychczasowego lidera serii – Kirby’s Dream Land, które może pochwalić się sprzedażą na poziomie 5,13 mln egzemplarzy. Nintendo oraz deweloperzy ze studia HAL Labratory mają więc powody do zadowolenia.



Na koniec przypomnijmy, że Kirby and the Forgotten Land dostępne jest wyłącznie na konsolach Nintendo Switch. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Kirby and the Forgotten Land – recenzja – Różowa postapokalipsa.